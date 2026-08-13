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陳盈潔病逝 曾為渣男扛債 黑道開槍逼敬酒 她直接回嗆

記者梅衍儂陳穎／綜合報導
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陳盈潔遺照。（取材自冬瓜行旅臉書）
陳盈潔遺照。（取材自冬瓜行旅臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳盈潔12日晚間病逝台北，享壽72歲，身後事由家屬委託協助處理。
  • 重點二：她年輕時為男友潘健扛下千萬元債務，靠唱紅風飛沙花7年還清。
  • 重點三：她以直率聞名，曾在黑道逼敬酒時當場回嗆，展現強硬膽識。

台灣「歌壇大姐大」陳盈潔12日晚間病逝台北，享壽72歲。消息傳出後，各界歌迷與演藝圈好友紛紛不捨悼念。陳盈潔身後事則由「冬瓜行旅」社長小冬瓜受家屬委託協助張羅，稍早也透過社群發出聲明，並曝光陳盈潔遺照，讓外界得以最後一面道別。

陳盈潔的一生，不只有歌壇上的風光與低潮，感情路同樣充滿波折。23歲那年，她認識同為歌手的潘健，兩人很快陷入熱戀，儘管這段感情從一開始就不被身邊的人看好，她仍選擇相信愛情，甚至為了這段關係付出相當大的代價。

她和潘健熱戀之時，男方其實已有未婚妻，陳盈潔不顧母親反對執意要和對方交往，當時正值事業起步期的陳盈潔，極為看重這段感情，更把自己辛苦賺來的錢給潘健用。但讓她始料未及的是，潘健還在外借錢，且對外所簽下的本票，都是用陳盈潔的名字。

後來潘健投資的公司負債累累，離開台灣逃往國外，留下大筆債務由陳盈潔承擔。原本正值歌唱事業發展期的她，人生突然背上沉重的經濟壓力，債務金額高達千萬元。陳盈潔後來唱紅「風飛沙」，歌曲紅遍大街小巷，唱片更突破百萬張銷量。靠著歌唱事業重新站穩腳步的她，一點一點扛起留下的債務，前後花了7年時間才終於還清。

經歷轟轟烈烈的感情與債務風波後，陳盈潔34歲時，在廖峻介紹下認識李春賀。兩人從相識、相戀一路走了10年，最終在1996年步入婚姻。陳盈潔後來面臨其他財務與借貸糾紛，李春賀為了保護她，在2003年聽從律師建議辦理離婚。這一年陳盈潔也舉辦了出道以來第一場個人演唱會，卻接連遭遇父母離世。

不過她與李春賀離婚後並未交惡，依然互相關心，在她晚年病重時，李春賀也低調前往探視陪伴。如今陳盈潔過世，享壽72歲，結束跌宕的一生。

陳盈潔生前以豪爽直率的個性聞名，在演藝圈有「歌壇大姐大」封號。2019年，她與蔡頭一同錄製「超級夜總會」，兩人聊起早年跑秀場的經歷，也曝光不少鮮為人知的往事。

蔡頭回憶，有一次演出結束後，一群藝人相約吃宵夜，沒想到隔壁桌坐著一名黑道大哥。對方酒足飯飽後，要求藝人過去敬酒，陳盈潔聽聞後當場不滿，直接開口反嗆：「敬什麼酒，你們是把藝人當成什麼？」讓現場氣氛瞬間降到冰點。

據蔡頭描述，對方疑似因為覺得失了面子，竟朝空中鳴槍示威，突如其來的槍聲讓在場藝人全都嚇得躲到桌子底下，唯獨陳盈潔仍站在原地，膽識讓蔡頭至今仍印象深刻，直呼她真的「膽子很大」。

不過，陳盈潔事後親自還原真相時，卻用一句話化解緊張氣氛。她笑說，自己不是不怕，而是「那槍砰下去，我要蹲下去就沒位置了。」幽默回應讓現場澎恰恰、許效舜、苗可麗等來賓全都笑翻，也成為節目中的經典橋段。

陳盈潔人生大起大落，曾為愛背負千萬債務。（本報資料照片）
陳盈潔人生大起大落，曾為愛背負千萬債務。（本報資料照片）

藝人陳盈潔（左）和前夫李春賀，離婚後仍是朋友。（本報資料照片）
藝人陳盈潔（左）和前夫李春賀，離婚後仍是朋友。（本報資料照片）

藝人陳盈潔（左）與丈夫李春賀（右）。（本報資料照片）
藝人陳盈潔（左）與丈夫李春賀（右）。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 陳盈潔12日晚間病逝台北，享壽72歲，消息引發各界悼念。身後事由家屬委託「冬瓜行旅」社長小冬瓜協助張羅，並已對外曝光遺照。

  • 她23歲時與歌手潘健交往，對方不但已有未婚妻，還以她名義簽本票、外借資金，最後留下千萬元債務由她承擔。她靠歌唱事業和多年努力，花了7年才還清。

  • 蔡頭回憶，陳盈潔遇到黑道大哥要求敬酒時，當場反嗆「敬什麼酒，你們是把藝人當成什麼？」對方還疑似鳴槍示威，她卻沒退縮，事後更以幽默自嘲化解緊張，凸顯她膽識與機智。

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