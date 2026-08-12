陳盈潔最後病況 入獄後一度命危 失智忘喝水釀急性腎衰竭成關鍵

陳盈潔病逝享壽72歲。(聯合報系資料照)

台語歌后陳盈潔以「海海人生」、「風飛沙」等經典歌曲走紅歌壇，12日晚間傳出病逝消息，享壽72歲。她近年飽受病痛所苦，歷經中風 、失智及急性腎衰竭、敗血症等重大疾病，2023年更因教唆偽造有價證券罪入監服刑，未久便因病情惡化獲准保外就醫，健康狀況始終未見好轉。

陳盈潔晚年人生波折不斷。2023年，她因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2個月定讞，同年8月入監服刑。然而入監不到兩個月，便因急性腎衰竭、敗血症等重症緊急送往國軍桃園總醫院治療，一度住進加護病房，甚至傳出病危，後續獲准保外就醫。

她在入監前她的健康便已亮起紅燈，不僅曾中風，家屬也透露她罹患中度阿茲海默症 。友人表示，失智症導致她生活自理能力逐漸退化，甚至經常忘記喝水，長期脫水也被認為是引發腎衰竭及敗血症的重要原因之一。經醫療團隊搶救後，病情曾短暫穩定，才得以轉出加護病房。

保外就醫期間，陳盈潔持續在台北榮民總醫院接受治療，由胞姊陳乃嘉照料生活起居。不過，她的失智症與身體機能仍持續退化，今年5月更再度傳出病危消息。

音樂人許常德日前曾與命理老師許睿光共同直播，回憶兩人多年來的交情與替陳盈潔籌辦公益音樂會的過程。他表示，自己與陳盈潔真正私下深談的次數其實不到10次，但一路看著她的人生起伏，始終希望能在她生命最後階段，多替她留下與音樂有關的回憶。

許常德回憶，兩人真正熟識始於2006年合作專輯「破浪人生」，之後多年未聯絡，直到疫情期間才重新取得聯繫。當時陳盈潔因債務及官司問題長期待在家中，鮮少出門，兩人再次見面時，她還特地染了頭髮赴約，卻只淡淡說了一句：「交給阿德就放心了啦。」讓他至今印象深刻。

為了完成陳盈潔的心願，許常德安排她重返錄音室錄製作品。他透露，在錄唱「海海人生」時，陳盈潔沉默了4分鐘，最後僅反覆唱著「這情債，怎樣計較輸贏」4句歌詞，讓他當場紅了眼眶，也決定重新調整歌曲的製作方向。

原本他還規劃邀請多位歌手共同完成作品，沒想到一週後，陳盈潔便入監服刑。入監後，她身體狀況急速惡化，曾出現頻繁嘔吐、無法正常表達，甚至連電話話筒都無力拿起，之後更因多重器官衰竭緊急送醫。

今年5月再度探病時，許常德從看護口中得知，陳盈潔已連續血便10天。他回憶，當時看到她整張臉腫脹到眼睛幾乎睜不開，全身因搔癢不停扭動，心疼地對她說：「如果眼前出現一架火箭，就不要猶豫，趕快搭上去。」

許常德表示，他一直希望陳盈潔人生最後留給大家的，是音樂，而不是官司或疾病。他也曾握著她的手說：「妳留下這麼多經典歌曲，已經療癒很多人了。」談到好友最後的生命歷程，他感嘆：「人生最可怕的是沒完沒了。」並認為陳盈潔最後兩年多努力撐著，不只是為了自己，更是希望歌迷還能多聽她唱幾首歌。

從歌壇巔峰到晚年病痛纏身，陳盈潔的人生歷經風光與低谷，但她留下的「海海人生」、「風飛沙」、「期待再相會」等作品，仍將持續陪伴一代又一代歌迷。