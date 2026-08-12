我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

張穎穎發文控汪小菲背著大S「視訊裸聊」：內容不堪入目

陳盈潔最後病況 入獄後一度命危 失智忘喝水釀急性腎衰竭成關鍵

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳盈潔病逝享壽72歲。(聯合報系資料照)
陳盈潔病逝享壽72歲。(聯合報系資料照)

台語歌后陳盈潔以「海海人生」、「風飛沙」等經典歌曲走紅歌壇，12日晚間傳出病逝消息，享壽72歲。她近年飽受病痛所苦，歷經中風、失智及急性腎衰竭、敗血症等重大疾病，2023年更因教唆偽造有價證券罪入監服刑，未久便因病情惡化獲准保外就醫，健康狀況始終未見好轉。

陳盈潔晚年人生波折不斷。2023年，她因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2個月定讞，同年8月入監服刑。然而入監不到兩個月，便因急性腎衰竭、敗血症等重症緊急送往國軍桃園總醫院治療，一度住進加護病房，甚至傳出病危，後續獲准保外就醫。

她在入監前她的健康便已亮起紅燈，不僅曾中風，家屬也透露她罹患中度阿茲海默症。友人表示，失智症導致她生活自理能力逐漸退化，甚至經常忘記喝水，長期脫水也被認為是引發腎衰竭及敗血症的重要原因之一。經醫療團隊搶救後，病情曾短暫穩定，才得以轉出加護病房。

保外就醫期間，陳盈潔持續在台北榮民總醫院接受治療，由胞姊陳乃嘉照料生活起居。不過，她的失智症與身體機能仍持續退化，今年5月更再度傳出病危消息。

音樂人許常德日前曾與命理老師許睿光共同直播，回憶兩人多年來的交情與替陳盈潔籌辦公益音樂會的過程。他表示，自己與陳盈潔真正私下深談的次數其實不到10次，但一路看著她的人生起伏，始終希望能在她生命最後階段，多替她留下與音樂有關的回憶。

許常德回憶，兩人真正熟識始於2006年合作專輯「破浪人生」，之後多年未聯絡，直到疫情期間才重新取得聯繫。當時陳盈潔因債務及官司問題長期待在家中，鮮少出門，兩人再次見面時，她還特地染了頭髮赴約，卻只淡淡說了一句：「交給阿德就放心了啦。」讓他至今印象深刻。

為了完成陳盈潔的心願，許常德安排她重返錄音室錄製作品。他透露，在錄唱「海海人生」時，陳盈潔沉默了4分鐘，最後僅反覆唱著「這情債，怎樣計較輸贏」4句歌詞，讓他當場紅了眼眶，也決定重新調整歌曲的製作方向。

原本他還規劃邀請多位歌手共同完成作品，沒想到一週後，陳盈潔便入監服刑。入監後，她身體狀況急速惡化，曾出現頻繁嘔吐、無法正常表達，甚至連電話話筒都無力拿起，之後更因多重器官衰竭緊急送醫。

今年5月再度探病時，許常德從看護口中得知，陳盈潔已連續血便10天。他回憶，當時看到她整張臉腫脹到眼睛幾乎睜不開，全身因搔癢不停扭動，心疼地對她說：「如果眼前出現一架火箭，就不要猶豫，趕快搭上去。」

許常德表示，他一直希望陳盈潔人生最後留給大家的，是音樂，而不是官司或疾病。他也曾握著她的手說：「妳留下這麼多經典歌曲，已經療癒很多人了。」談到好友最後的生命歷程，他感嘆：「人生最可怕的是沒完沒了。」並認為陳盈潔最後兩年多努力撐著，不只是為了自己，更是希望歌迷還能多聽她唱幾首歌。

從歌壇巔峰到晚年病痛纏身，陳盈潔的人生歷經風光與低谷，但她留下的「海海人生」、「風飛沙」、「期待再相會」等作品，仍將持續陪伴一代又一代歌迷。

精華 FAQ

  • 她先前已罹患中風與中度阿茲海默症，入監後又出現急性腎衰竭、敗血症與多重器官衰竭，病情反覆惡化，最後長期依賴醫療照護。

  • 2023年8月入監後不到2個月，她因急性腎衰竭、敗血症等重症緊急送醫，曾住進加護病房並一度傳出病危，之後才獲准保外就醫。

  • 許常德希望她最後留給大家的是音樂而不是疾病與官司，並為她安排錄音與公益計畫；他認為她雖受病痛折磨，仍努力撐著，只為再唱幾首歌。

阿茲海默症 中風

上一則

陳盈潔病逝 康康悲吐最後一面心疼內幕

下一則

張穎穎發長文控汪小菲背著大S「視訊裸聊」：內容不堪入目

延伸閱讀

陳盈潔最後遺願曝光…生前慘況血便10天全身腫脹難耐

陳盈潔最後遺願曝光…生前慘況血便10天全身腫脹難耐
陳盈潔逝世 18歲駐唱一生跌宕 「風飛沙」爆紅還清千萬債

陳盈潔逝世 18歲駐唱一生跌宕 「風飛沙」爆紅還清千萬債
台語歌后陳盈潔逝世 中風又失智…晚年遭判刑保外就醫

台語歌后陳盈潔逝世 中風又失智…晚年遭判刑保外就醫
陳盈潔病逝 康康悲吐最後一面心疼內幕

陳盈潔病逝 康康悲吐最後一面心疼內幕

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59
舒淇在綜藝「毛雪汪」中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三名。（視頻截圖）

舒淇眼中最帥的男神是這3位 老公馮德倫被判出局

2026-08-07 06:00

超人氣

更多 >
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習
別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形

別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形