陳盈潔病逝 康康悲吐最後一面心疼內幕
為人海派的陳盈潔晚年病痛纏身，昨(12)病逝享壽72歲，康康近年來默默給予協助，像是購買書籍、協助演唱會場地等，相當低調。他昨晚登上麗星郵輪演出，會後得知陳盈潔不幸辭世，康康不捨地說：「她是大家的偶像！」並透露陳盈潔數月前狀況就已不佳。
康康談到許常德數月前替陳盈潔舉辦告別音樂會，由於持續在EZ5音樂餐廳駐唱，居中牽線幫忙談到場租免費，「我有問許常德老師為什麼要做最後一場，她的狀況沒有很好，隨時隨地都可能離開」。談到上次見面，他說是數年前一起錄製「我愛冰冰Show」，那次陳盈潔的聲音就已經啞啞的、唱不太出來。
陳盈潔常被稱為演藝圈的大姐大，康康說有次在廈門巧遇，「陳姐說很熟廈門，想要弄一個節目一起主持」，即便當時陳盈潔已傳出經濟狀況不佳、官司問題等等，但在康康眼中，陳盈潔作風舉止仍像是大姐頭，讓他印象深刻。至於陳盈潔有沒有出手求援？康康表示雙方沒有聯絡方式，沒有收過相關消息。
他知道陳盈潔近年的病況，去年許常德跟林煌坤合作出書「我們都能彎腰」，當他得知版稅會全數捐給陳盈潔，一口氣花超過７萬台幣買百套支持，他說：「版稅全捐給陳姐，盡一份力量。」希望前輩一路好走。
康康在郵輪演出後得知陳盈潔辭世，語帶不捨地表示她是大家的偶像，也希望前輩一路好走，顯示他對陳盈潔充滿敬意與哀悼之情。 他近年默默幫忙陳盈潔，像是購買書籍支持相關出書計畫，也協助演唱會場地事宜，甚至一口氣花超過7萬台幣買百套書，盼能盡一份力量。 康康說陳盈潔數月前狀況就已不佳，曾在錄製《我愛冰冰Show》時聲音沙啞、幾乎唱不出來，讓他感受到她的病況已明顯惡化。
精華 FAQ
康康在郵輪演出後得知陳盈潔辭世，語帶不捨地表示她是大家的偶像，也希望前輩一路好走，顯示他對陳盈潔充滿敬意與哀悼之情。
他近年默默幫忙陳盈潔，像是購買書籍支持相關出書計畫，也協助演唱會場地事宜，甚至一口氣花超過7萬台幣買百套書，盼能盡一份力量。
康康說陳盈潔數月前狀況就已不佳，曾在錄製《我愛冰冰Show》時聲音沙啞、幾乎唱不出來，讓他感受到她的病況已明顯惡化。
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