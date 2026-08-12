陳盈潔23歲愛上潘健不顧他有未婚妻 下場背千萬債務

陳盈潔人生大起大落，曾為愛背負千萬債務。(聯合報系資料照)

陳盈潔的一生，不只有歌壇上的風光與低潮，感情路同樣充滿波折。23歲那年，她認識同為歌手的潘健，兩人很快陷入熱戀，儘管這段感情從一開始就不被身邊的人看好，她仍選擇相信愛情，甚至為了這段關係付出相當大的代價。

她和潘健熱戀之時，男方其實已有未婚妻，陳盈潔不顧母親反對執意要和對方交往，當時正值事業起步期的陳盈潔，極為看重這段感情，更把自己辛苦賺來的錢給潘健用。但讓她始料未及的是，潘健還在外借錢，且對外所簽下的本票，都是用陳盈潔的名字。

後來潘健投資的公司負債累累，離開台灣逃往國外，留下大筆債務由陳盈潔承擔。原本正值歌唱事業發展期的她，人生突然背上沉重的經濟壓力，債務金額高達千萬元(台幣)。陳盈潔後來唱紅「風飛沙」，歌曲紅遍大街小巷，唱片更突破百萬張銷量。靠著歌唱事業重新站穩腳步的她，一點一點扛起留下的債務，前後花了7年時間才終於還清。

經歷轟轟烈烈的感情與債務風波後，陳盈潔34歲時，在廖峻介紹下認識李春賀。兩人從相識、相戀一路走了10年，最終在1996年步入婚姻。陳盈潔後來面臨其他財務與借貸糾紛，李春賀為了保護她，在2003年聽從律師建議辦理離婚。這一年陳盈潔也舉辦了出道以來第一場個人演唱會，卻接連遭遇父母離世。

不過她與李春賀離婚後並未交惡，依然互相關心，在她晚年病重時，李春賀也低調前往探視陪伴。如今陳盈潔過世，享壽72歲，結束跌宕的一生。

藝人陳盈潔（左）與丈夫李春賀（右）。(聯合報系資料照)