「薰衣草」歌聲響起 王凱告別式眾星送最後一程

夏宇禾和王凱在「百味人生」中的感情線正發展至關鍵階段。（記者林士傑／攝影）

台灣藝人王凱日前在租屋處驟逝，享年43歲，趕在農曆7月之前，告別式在台北舉辦，儀式最後現場飄起他參演偶像劇「薰衣草」的主題曲「花香」。王凱生前愛媽媽、愛熱鬧、愛朋友，大家都到場送他最後一程。

王媽媽強忍悲痛模樣令人不忍，姊姊的家祭文充滿哀傷和深刻情感，「你真的走得太突然了，我們沒有生你的氣，也沒有怪你，就是很捨不得…謝謝你來當我們的弟弟」，祝願他到天上和先走一步的爸爸相聚。

王凱摯友Jeff、小任、邱瓈寬、李易和六月都未缺席，「百味人生」演職員謝承均、陳珮騏、大牙、夏宇禾、馬幼興、伊正、劉曉憶以及老友王俐人、Makiyo都現身致哀。戲裡演一對的夏宇禾，意外透露王凱生前曾遭小貨車撞傷進ICU昏迷的「祕密」，他此後覺得自己休息夠了，回歸拍戲時她提醒「該吃的藥、該補的身體都要照顧」。不過此事王凱的經紀人表示並不知情。

謝承均與王凱合作過多部戲，「我覺得他這一路上走來，不管是感情、工作有遭遇到很多不順利的地方，但是同時也得到很多」。除了演藝圈好友，許多私交甚篤的朋友也都到場，「我覺得他今天一定會很開心看到大家都來送他最後一程」。