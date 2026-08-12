舒淇「女孩」法國上映首周佳評 獲電影網站推薦

舒淇執導的「女孩」在法國上映獲得不錯評價。（圖／甲上提供）

舒淇 首部編導電影「女孩」在法國上映，獲法國電影網站Allociné首周媒體與觀眾排行第一。片中具辨識性的「舒淇橋」，令法媒從注視侯孝賢 眼中的舒淇，轉而關注舒淇眼中的世界。

據中央社報導，Allociné是法國具代表性的大眾電影資訊網站，提供放映資訊、媒體評論並開放觀眾留言，是觀察電影在法口碑的重要平台。

法國戲院在每周三上新片，Allociné則統計每部電影上映首周所獲評分與影評則數，選出前三名排行榜特別推薦。舒淇作品「女孩」，近日拿下首周媒體與觀眾排行第一，被Allociné評論為「一部沉重、令人煎熬、美麗又細膩、絕不容錯過的電影。」

對熟悉台灣電影的法媒而言，舒淇是國際知名導演侯孝賢的御用演員，兩人合作關係密不可分。影評多將焦點置於同時出現在舒淇電影「女孩」、與侯孝賢電影「千禧曼波」中的「舒淇橋」，視為舒淇向侯孝賢致敬；而攝影機就此轉向，舒淇從被他人注視與投射的憂鬱女子，轉而成為說女性故事的導演。

世界報（Le Monde）給出4/5評分，評論「女孩」最令人印象深刻之處，在於侯孝賢的影子似乎籠罩在該片部分敘事及導演手法上，但並未掩蓋舒淇的獨特性。

該報導回溯舒淇作為演員時，如何在「千禧曼波」中的「舒淇橋」回眸，立下標誌性的演出，躍身世界級演員；成為導演後，如何在「女孩」中利用「舒淇橋」，藉由不同女性演員表達面對社會束縛的封閉感。

此外，即使「女孩」劇情描寫暴力，舒淇仍以光影營造穿梭與逃離，展現追求自由的渴望，與訴說普世故事的野心。

解放報（Libération）亦給出4/5評分，評論「女孩」風格嚴謹，宛如帶領觀眾蹲藏在一處能向外觀察的「鼠洞」，在得到庇護的同時，得以審視世界、揭露過往回憶。

該報導將「女孩」與美國女演員克莉絲汀．史都華（Kristen Stewart）首度執導的作品「流年似水」（The Chronology of Water）相比，介紹兩部作品皆以自身受創的童年回憶出發，並以難得的「女孩視角」說故事。

網友Direct-actu.fr給出3.5/5評分，難忘片中女孩主角的台詞「活人比鬼更令我害怕」，認為片中家庭暴力與創傷可能世代流傳，正處青春期的女孩主角，成為能否打破循環、獲得解放的關鍵；台灣則在片中成為真實空間，而非異國情調的背景。

網友Yves G.與Christian RZ均給出3/5評分，認為全片氣氛雖壓迫但細膩不煽情，女孩主角表現優異，但父母親的角色刻畫略嫌薄弱，片長若再刪減會更精煉，期待舒淇下一部作品。