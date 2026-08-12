修杰楷閃兵「遭全面解約」千萬蒸發 認罪後現身豪宅

藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。(聯合報系資料照)

藝人修杰楷 日前捲入涉嫌找「閃兵 集團」偽造病歷逃避兵役風波，演藝工作全面停擺，代言合作也受到衝擊，外界估計損失高達數千萬元。不過，「時報周刊CTWANT」日前直擊，他結束新北地檢署出庭後，隨即搭車返回台北市有「敦南名人巷」之稱的高級住宅區，生活品質似乎未受太大影響。

根據報導，7月29日下午，修杰楷搭乘黑色廂型車前往新北地檢署出庭。他身穿黑色T恤、戴著深色棒球帽，下車後見到媒體立即雙手合十並鞠躬致意，隨後低頭快步走入法院，全程未多作回應。

庭訊期間，修杰楷當庭坦承，當年經藝人坤達牽線認識閃兵集團，並支付15萬元(台幣，下同，約4656美元)偽造高血壓病歷，企圖藉此免服兵役。不過，由於檢測數值未達免役標準，他最終仍服替代役完成兵役義務。他也向法院表達悔意，希望法官考量自己已服完兵役，以及近年投入公益、捐款等情形，給予緩刑機會。

庭訊約於下午3時結束，修杰楷步出地檢署後短暫接受媒體訪問，表示會持續反省，隨即搭車離開。車輛先在台北101附近讓律師下車，之後駛往有「敦南名人巷」之稱的高級住宅區。該社區近年每坪成交均價約120萬元，去年成交總價約落在1.4億元(約434萬美元)左右，吸引不少演藝圈及政商名流置產，包括陶喆、張震、周渝民及吳宗憲父女等人都曾被報導在附近擁有房產。

修杰楷過去憑藉「好爸爸」、「顧家男神」形象，接下不少家電、保健食品、親子用品及時尚品牌代言。不過，閃兵風波爆發後，多項合作已喊停或遭解約，演藝工作也暫時停擺，外界估計損失金額相當可觀。