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姜厚任小24歲女友爭議狂燒 自嘲「20年老處男」喊話：別怕我破財失身

記者陳穎／即時報導
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姜厚任（右）在風波後依然護愛。(摘自臉書)
姜厚任（右）在風波後依然護愛。(摘自臉書)

71歲台灣資深演員姜厚任近日認愛小24歲女友童芯（本名陳苡孋），因女方過往感情、財務等爭議遭起底，戀情持續引發討論。面對外界質疑，姜厚任11日深夜在臉書發文，以「人生需要一點幽默感」為題分享心情，認為原本只是分享一段「無傷大雅的愛情片」，卻意外演變成「全民辦案」，讓他相當感慨。

姜厚任表示，年輕時社會氛圍較缺乏幽默感，許多事情本可一笑置之，最後卻往往演變成劍拔弩張，如今回頭看來，令人覺得相當幼稚。他也點名張菲、豬哥亮、胡瓜等綜藝主持人，認為他們透過幽默為社會帶來歡樂，也降低了人與人之間的對立情緒。

他進一步感嘆，如今台灣社會仍缺乏幽默文化，尤其政治人物經常互相攻訐、對立，令人感到遺憾。他舉美國前總統雷根與已故民進黨前主席施明德為例，認為真正有智慧的人，即使面對人生困境，仍能保持幽默態度。

談到近期戀情掀起的風波，姜厚任直言，自己原本只是分享一段關於前世今生、希望「博君一笑」的愛情故事，相信的人可以相信，不相信的人也能當作閒聊，沒想到卻被外界放大檢視，甚至形容整起事件從「愛情片」變成了「偵探片」，不少人拿著放大鏡找碴，還有人惡意捏造事實攻擊。

對於外界擔心他受騙，姜厚任也以幽默口吻自嘲，笑稱自己是「素行良好、不風流也不下流的老藝人」，更自稱是「打了20年光棍的老處男」，難得與一位年輕才女談戀愛、互相欣賞，卻遭到外界猛烈批評，讓他笑說大家好像都擔心他「破財又失身」。

他也向外界喊話，希望社會能多一點幽默感，少一些惡意與揣測，不妨替他加油打氣，說一句「老爺子，加油」。文末更不改幽默本色表示：「萬一將來老姜的棺材本被騙光了，就布施老姜一點。」認為若大家都能抱持善意看待彼此，「不是皆大歡喜嗎？」

精華 FAQ

  • 因為他認愛的小24歲女友童芯，過往感情與財務爭議被陸續起底，戀情因此被大量檢視，從單純感情話題延伸成社會輿論焦點。

  • 他表示原本只是想分享一段無傷大雅、博君一笑的愛情故事，沒想到卻被外界放大成「全民辦案」，甚至像從愛情片變成偵探片。

  • 他希望大家對感情與人生多一些幽默感，少一些惡意揣測，並以善意看待彼此；他也自嘲自己是老藝人、老處男，盼外界別過度擔心他破財失身。

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