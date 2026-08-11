不知方志友離婚 曾之喬被問婚姻遇「陷阱」狂喊：不能這樣比

林斌(左起)、王鏡冠、蔡燦得、湯志偉、曾之喬、涂善存、呂紹齊出席舞台劇「當時光起舞」記者會。(圖／全民大劇團提供)

台北市中山堂迎接90周年，攜手全民大劇團推出原創舞台劇「當時光起舞」。首度與全民大劇團合作的女星曾之喬，劇中飾演因父親離世而穿越不同年代、重新與父親相遇的女主角，並與湯志偉飾演父女。她透露，這次合作其實等了至少3年才終於成真，第一次讀完劇本更忍不住直呼：「起雞皮疙瘩。」

曾之喬表示，全民大劇團過去曾多次邀請她演出，但始終因檔期無法配合，「他們一直邀、一直邀，至少3年都搭不上。」直到這次終於敲定合作，她才發現真正的挑戰才剛開始，除了穿越不同年代、詮釋多重歷史情境，還得挑戰舞蹈與歌唱等演出，內容比想像中更加複雜。

巧合的是，曾之喬11月即將推出新書，內容同樣談及人生低潮，以及透過藝術療癒自己的過程，與「當時光起舞」的角色經歷不謀而合。她說：「我的書跟這個劇有一個很有趣的聯動，都是在講一個經歷低潮的故事，也都有透過藝術、透過舞蹈，成為一個更好的自己。」提到劇中角色不僅有好爸爸，還有完美未婚夫，被問和現實婚姻相比，哪一個比較完美？曾之喬立刻笑回：「這是陷阱題，不能這樣比！」

提到方志友、楊銘威離婚，曾之喬曾與方志友合作「我的寶貝四千金」建立不錯情誼，她強調自己不會主動介入朋友的感情問題，除非對方主動聊，因此不清楚兩人狀況，而今雙方做出離婚決定，她認為：「只要是身邊愛的朋友，不管做什麼決定，就是給予尊重和祝福。」