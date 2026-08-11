「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

楊銘威(右)和方志友宣告離婚，結束11年婚姻。(圖／C.H. WEDDING提供)

35歲台灣女星方志友與37歲楊銘威結婚11年，婚姻今年3月驚傳亮紅燈，雙方當時始終沒有正面回應，外界一度猜測兩人是否已走到婚姻盡頭。如今答案正式揭曉，兩人日前透過社群共同發表聲明，宣布經過長時間溝通與審慎思考後，決定和平結束婚姻關係，正式為11年夫妻關係畫下句點。

方志友在聲明中寫下：「這個世界上的愛，有很多種。」她回顧兩人12年的相識相伴，表示彼此一路走來有陪伴、有包容，內心充滿感謝，更特別向楊銘威喊話：「謝謝孩子的爸爸，讓我成為一個更成熟的人，也豐富了我的人生經歷。無法再做情人，但我們永遠是家人。」字句雖然平靜，卻也透露兩人已將關係重新定位。

兩人因戲結緣，交往不到1年便結婚生女，方志友24歲時同時成為人妻、人母，之後再迎來第二個孩子，組成一家四口。婚後兩人並非一路順遂，過去曾多次傳出爭執，方志友也曾透露婚後不久就有過想離婚的念頭。約5年前，她更曾因與吳念軒傳出緋聞，引發外界對婚姻狀況的關注，夫妻倆後來仍選擇維繫家庭。

今年3月，兩人再度爆出婚變，外界甚至傳出雙方已各自尋求律師協助，協議內容也逐步進行，只差最後確認。不過消息曝光後，夫妻倆始終保持低調，既未證實，也沒有否認，讓婚姻狀況一度成為演藝圈「未解之謎」。

今年5月，方志友與楊銘威還曾同框出席友人聚會，一度讓外界認為婚姻可能出現轉圜。然而，方志友之後出席活動時明顯消瘦，被問及婚姻狀況，仍僅表示「就是正常夫妻相處」，若有變動會誠實告訴大家，並強調目前重心放在工作。

當時她談到楊銘威，仍稱讚對方是「陪伴家人100分的爸爸」，甚至表示兩人並未分居。被問到是否仍同房、同床，她則笑回：「太私密了，不告訴你。」如今再回頭看，這段看似保留的回應，也成了兩人婚姻最後階段的註腳。

離婚消息曝光後，楊銘威透過經紀人表示：「對於相關問題如聲明所示，往後不再做任何回應，感謝關心。」兩人未來將從夫妻重新成為家人，並以孩子為重要連結，展開人生下一階段。