離婚早有跡象？昔日節目互虧翻出 楊銘威醉話一語成讖

方志友、楊銘威宣布離婚。(圖／民視提供)

方志友與楊銘威宣布結束11年婚姻後，兩人過去共同上節目的片段也被網友重新翻出，其中一段談夫妻相處的內容尤其引發討論。當年兩人面對鏡頭互相吐槽，沒想到多年後昔日對話再次被翻出，竟讓網友直呼「一語成讖」。

兩人過去曾登上曾國城主持的節目，聊到婚後生活及育兒話題，主持人問：「如果人生重來一次，還會選擇這麼早生小孩嗎？」當時兩人雖然結婚多年，互動仍相當自然，還不時當場「互揭瘡疤」，笑談對方生活中的小毛病。

方志友被問到最希望老公改掉什麼習慣時，直接點名楊銘威「少喝一點酒」，認為喝太多不利健康。楊銘威也沒客氣，立刻反擊，希望老婆不要再囤積太多用不到的東西，甚至拿家中的物品開玩笑，笑說就連已經發霉的娃娃，她都捨不得丟掉，夫妻互虧的畫面讓現場笑聲不斷。

不過，節目中還有一段內容，如今看來格外耐人尋味。方志友當時透露，楊銘威喝醉後偶爾會變得比較衝動，甚至會把「離婚」兩個字掛在嘴邊。她形容，只要老公喝醉，就可能突然喊著要離婚，讓她既無奈又哭笑不得。

面對這種「酒後宣言」，方志友當時也沒有太認真看待，反而半開玩笑地回嗆，「再講就成真」。沒想到多年後，兩人真的宣布和平結束婚姻，這句昔日節目上的玩笑話再度被網友翻出，自然成為討論焦點。

有網友感嘆，當年的夫妻互動看起來相當生活化，如今再看卻多了一層不同意味；也有人認為，節目上的玩笑終究只是當時的夫妻互動，不能與多年後的婚姻決定直接畫上等號。