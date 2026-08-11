小哈利爆料被媽逼上「桃花塢6」 伊能靜認了 曝背後原因

伊能靜(左)承認「逼」兒子庾恩利參加陸綜「桃花塢6」。(取材自微博)

台灣藝人伊能靜 與庾澄慶的兒子「小哈利 」庾恩利，自2021年以歌手與藝術家身分正式出道以來，一舉一動皆備受外界關注。近期，他參與錄製大陸綜藝「五十公里桃花塢6」，憑藉著清醒的發言與獨特的個人魅力，頻頻登上熱搜。而在節目中的一場「快問快答」中，他直言不諱地表示自己是被媽媽「逼」來參加的，引發網民熱議。對此，伊能靜近日透過影片大方回應，詳述了這背後的母子互動與教養考量。

在「五十公里桃花塢6」中，當被問到「誰逼你來的？」庾恩利毫不猶豫地回答：「我媽啊！」這番直白的發言讓不少觀眾笑翻。伊能靜在近日的個人分享中笑著認了這件事，她表示當時兩人其實都挺猶豫的，因為恩利過去從未參加過錄製時間這麼長的真人秀，也擔心自己應對不夠好。

但伊能靜認為，「人是要慢慢學會社會性的」，如果一直把孩子保護得太好，生活反而會過得有點太容易了。她對兒子的情商與真誠非常有信心，因此鼓勵他與更多人相處、踏出舒適圈。伊能靜感性地說：「就當我逼你的吧。」而事實證明，恩利雖然嘴上開玩笑說以後不敢去了，但內心覺得收穫頗豐，也成功向大眾展現了真實的自我。

除了談及兒子，伊能靜也順勢澄清了關於她與秦昊參加「妻子的浪漫旅行」的誤解。外界常有傳聞說是伊能靜「逼」秦昊上節目，她在此次影片中特別澄清：「這次真的不是。」

伊能靜透露，起初她自己其實不太想去，反而是秦先生有幾點考量：一是兩人很久沒有一起旅行，二是兩人都很想去俄羅斯，三是秦昊的父母也會同行。對秦昊而言，這更多是出於對家庭氛圍的考量。伊能靜強調，無論是兒子還是丈夫，她都希望大家能透過節目真誠地表達個性，只要觀眾看得開心、有所收穫，這一切便很有意義。