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六月舊愛新歡演父子 李易吻戲先斬後奏 霍正奇擁3老婆

記者陳慧貞／台北11日電
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李易(左起)、陳冠霖、李燕、陳珮騏、霍正奇、張靜懿出席新戲「針線緣」首映會。(圖...
李易(左起)、陳冠霖、李燕、陳珮騏、霍正奇、張靜懿出席新戲「針線緣」首映會。(圖／三立提供)

台灣男星霍正奇、李易出席三立台灣台全新8點檔「針線緣」首映會，兩人分別是藝人六月的前男友和現任老公，彼此雖非首度同台，但戲裡戲外互動格外吸睛，訪問到一半，當霍正奇自稱私下「很安靜、話不多」時，竟意外引發全場沸騰，紛紛爆料他「最吵」，連李易也忍不住出聲：「丁哥（指霍正奇），你知道你吵到連導演都怕你！」兩人戲裡演父子，對手戲多，李易還說：「戲裡我是他很看重的接班人。」

「針線緣」將上檔，近30位演員齊聚造勢，現場呼應劇中紡織與服裝設計元素，打造時尚伸展台，眾星以Catwalk方式登場，宛如一場時裝秀。暌違11年重返8點檔的李易坦言，現在拍戲心態比過去成熟許多，不再計較戲分，只想把角色演好。不過他一回歸就碰上導演臨時加碼吻戲，來不及向老婆六月報備，只能「先斬後奏」，令全場笑翻，他也分享，孩子以前一直以為爸爸是廚師，如今知道他是演員，偶爾也會陪他一起讀劇本。

戲裡的霍正奇「艷福不淺」一口氣擁有三位老婆，他笑說這次過足戲癮，王惠五則笑虧自己曾演過有四個老婆。李燕則透露將和陳冠霖拍攝激情戲，被問到是否向老公報備時苦笑表示「還不知道怎麼說」，決定暫時先不提。

精華 FAQ

  • 兩人在《針線緣》裡演父子，李易是霍正奇看重的接班人；戲外又分別是六月的現任老公與前男友，因此同台互動格外吸睛。

  • 因為導演臨時加碼安排吻戲，他來不及先向老婆六月報備，只能先拍再說，引發現場大笑，也顯示他這次回鍋拍戲心態更成熟。

  • 霍正奇在劇中一口氣擁有3位老婆，直呼過足戲癮；王惠五還笑稱自己以前曾演過有4個老婆的角色，李燕則透露將拍激情戲。

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