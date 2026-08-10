走過二度中風 81歲凌峰登台感嘆「健康不是理所當然」

凌峰登台獻唱致敬醫護人員。（圖／台灣優質生命協會提供）

81歲凌峰前年年底驚傳二度中風 ，一度陷入昏迷，還好後來康復後返台定居，他昨現身臺北榮民總醫院「愛傳承公益演唱會」登台獻唱致敬醫護，他依舊寶刀未老，狀態頗佳，看不出曾在鬼門關前走過一遭。

凌峰康復後積極復健，走過人生與身體的起伏，凌峰更加體會健康、醫療照護及陪伴的珍貴，因而再次接受台灣優質生命協會邀約站上舞台。凌峰感性表示：「走過這些年，我更明白健康從來不是理所當然，也更加感謝一路上照顧、鼓勵我的醫護人員與朋友。醫護人員守護的不只是病人的健康，更承載著許多家庭的希望。人生就像『八千里路雲和月』，一路上難免會遇到高低起伏，但只要願意繼續向前，就能看見不一樣的風景。」

台灣優質生命協會昨天在臺北榮總中正樓大廳舉辦「愛傳承公益演唱會」，邀請不同世代藝人齊聚一堂。演出陣容包括方馨、李珮菁、辛龍、官靈芝、林沛蕎、紀麗如、凌峰、張瓊姿、陳凱倫及廖威廉等接力獻唱，用音樂感謝第一線醫護人員長期守護生命與健康的辛勞，也讓忙碌的醫護同仁、病患及家屬獲得片刻放鬆與鼓勵。