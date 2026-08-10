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姜厚任認愛小2輪女友掀全台辦案潮 網：連徵信社錢都省了

記者趙大智／即時報導
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姜厚任（左）和新歡陳苡孋已成為全台最受矚目忘年情侶。（取材自臉書）
姜厚任（左）和新歡陳苡孋已成為全台最受矚目忘年情侶。（取材自臉書）

71歲姜厚任認愛小兩輪女友陳苡孋，並改她名為童芯，此後掀起一場全台辦案熱潮，陳苡孋不但改名多次，甚至牽扯多起官非，不少人認為老姜其實有福報，因為大家幫他把徵信社的錢都省下來了，甚至有人覺得姜太公早知有問題只是無證據，現在都有了。

這陣子Treads如同大型辦案現場，除了明信片、台大「三碩一博」、MIT研究員等爭議，早早就有網友跳出來指本名陳品妤、另有余家菁、小名「小兔」的陳苡孋逾十個訴訟纏身，有網友以「王伯安」為名，指她曾詐騙癌友1100萬台幣，指控不勝枚舉，但姜、陳並未對此回應。

鏡週刊報導，姜厚任之所以如此高調，是之後要開道場設佛學講座，其實這兩年他已在線上開設，但也承認直到今年韓星蘇志燮因「金特務」正紅，他也跟著沾光，臉書流量高達百萬。而上周陳苡孋被挖出曾以余家菁之名嫁宜蘭縣府農業處科長，更有女網友跳出來對本報透露陳苡孋是破壞她父母婚姻婚姻的小三，但姜厚任堅決護愛，直言這些事他都知情。

其實陳苡孋的背景，一開始連姜厚任都質疑「遇到騙子了」，現在卻是深信不疑。當全台灣的人都覺得他被騙，形容「老房子失火」，他本人橫眉冷對千夫指，持續保有清淨生活，也看開演藝圈跟世事一樣，「過了幾天就沒事」，不希望外界多管他家的事。

精華 FAQ

  • 因為他公開承認與小2輪女友陳苡孋交往後，網友迅速翻查她的本名、改名紀錄與訴訟爭議，形成像辦案一樣的討論熱潮，連帶讓這段感情備受關注。

  • 文章提到她曾多次改名，還牽涉多起官司與爭議指控，包括曾以不同名字生活、婚姻糾紛與詐騙指控等，但姜厚任與陳苡孋都未對外正式回應。

  • 姜厚任表示自己對相關狀況早已知情，仍選擇堅定護愛，認為外界過幾天就會淡忘，也不希望大家過度干涉他們的私生活。

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