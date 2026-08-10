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方志友、楊銘威12年情斷 3個月前煎熬暴瘦10公斤早洩端倪

記者陳慧貞／即時報導
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方志友（右）和楊銘威當初奉女成婚。（圖／TVBS提供）
方志友（右）和楊銘威當初奉女成婚。（圖／TVBS提供）

方志友、楊銘威宣告結束11年婚，兩人在爆出婚變後，始終未對外正面回應，讓人霧裡看花，但事實上3個月前，方志友出席活動談到婚姻現況，當時她便語帶保留：「如果有變動會誠實跟大家說，大家不要擔心、不要聽信謠言，現在重心放在工作。」甚至強調雙方並未分居，但是否同房、同床？她說：「太私密了，不告訴你。」

方志友在限時動態發文提到，「這個世界上的愛，有很多種。12年的時光，彼此陪伴包容，我內心充滿感謝。謝謝孩子的爸爸，讓我成為一個更成熟的人，也豐富了我的人生經歷。無法再做情人，但我們永遠是家人。」回顧今年5月活動，方志友對於婚變一說，仍表示兩人：「就是正常夫妻相處。」但一如她在發文中對「孩子的爸」的感謝，「其實我想幫楊銘威講話，他是陪伴家人100分的爸爸。」

從交往到結婚、離婚，方志友、楊銘威12年情斷，先前曾一度出現在星友聚會，難得同框的畫面被解讀為關係似乎出現緩和跡象，沒想到最終仍走到這一步，方志友當時在婚變風波後露面，透露自己瘦了10多公斤，連罩杯都明顯縮水，顯見結束10多年感情經過一段煎熬歷程，對於當時吵架會把離婚掛在嘴邊嗎？方志友說：「這希望是留給我的隱私，我本來就很常進入冷靜期，需要自己me time的時間。」婚變新聞一曝光，她已經跟家族長輩打好預防針。

精華 FAQ

  • 兩人正式宣告結束11年婚姻，從夫妻關係走向分開，但方志友也強調彼此仍是家人，未來會以孩子父母的身分持續相處。

  • 她當時表示若有變動會誠實告知，並提醒外界不要聽信謠言，還說重心放在工作，對於是否同房、同床則以隱私為由不多談。

  • 報導指出她在婚變風波後暴瘦10多公斤，連罩杯都明顯縮水，顯示這段感情轉折讓她承受不小壓力，也經歷了一段煎熬期。

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