我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

姜厚任12點聲明護女友 斥傳聞蹭流量 反擊「暈船遭拐騙」

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
姜厚任(左)認愛小24歲女友童芯(右，陳苡孋)後，意外引發不少爆料爭議。（本報系...
姜厚任(左)認愛小24歲女友童芯(右，陳苡孋)後，意外引發不少爆料爭議。（本報系資料照片）

71歲資深演員姜厚任日前大方認愛小24歲女友童芯（陳苡孋），兩人高調分享相識相伴過程，卻因女方學經歷遭外界質疑，更傳出「當小三」、「找老伴」、「遭拐騙」等揣測。姜厚任透過社群發出12點聲明，坦言原本只是想分享一段小故事，沒想到引發軒然大波，對此逐一回應外界疑問。

對於童芯擁有台大「3碩1博」背景，姜厚任表示，先前提及對方學歷只是聊天分享，並非刻意炫耀，認為如今碩博士相當普遍，學歷並非重點；而童芯改名一事，他解釋對方本名只改過一次，過去使用的名字是經紀公司安排的藝名，而「童芯」則是由他命名。他也強調，童芯確實有過一段婚姻，其前夫人品很好，彼此仍是朋友，但外界指控她當過第三者，他則回嗆：「你在講三小？蹭流量嗎？」

面對網友酸言酸語，指他暈船、遭拐騙，姜厚任回擊：「說我暈船了，這對我不管用，如今老僧入定還會動凡心？」並自稱身體狀況耳聰目明、行動俐落，無需外界操心。他還透露，童芯領的是美國薪水，「真要說，也是我拐坑她吧」。

關於兩人間有「七世因緣」，姜厚任強調兩人並非感情關係，而是有「修行」共同信念互相扶持，「既然認出彼此就要在世間相互扶持」，他說：「童芯思想單純童心未泯，先前吃過虧，我是護法也護持她，讓她發揮天賦，不是要她洗手做羹湯！」盼外界正面相待。

針對童芯學歷遭到質疑，前主播蕭彤雯透露，身邊正好有朋友認識童芯，證實她確實畢業於台大，至於其他細節則屬個人隱私，不便多談。

蕭彤雯表示，朋友告訴她，童芯從小就曾跳級，也曾改過幾次名字，「確實是台大畢業」，至於其他更詳細的背景，她認為沒有必要過度探究，「其餘更detail的部分，我覺得真的是人家私事，不必多言。」

姜厚任日前也曾表示：「就算她(童芯)只有小學畢業、是個窮光蛋，我還是喜歡她，不是因為她有沒有高學歷。」

精華 FAQ

  • 他主要針對認愛後引發的學歷爭議、改名背景、是否介入他人婚姻，以及遭指控暈船、拐騙等傳聞逐一回應，強調先前只是分享故事，沒料到會掀起大量猜測。

  • 姜厚任表示，童芯確實有台大3碩1博背景，學歷並非刻意拿來炫耀；她的本名只改過1次，過去名字是經紀公司安排的藝名，而「童芯」則是由他替對方命名。

  • 他強調自己如今耳聰目明、行動俐落，不需要別人擔心，還反酸若真要說，可能是他在照顧對方；他也表示兩人是以修行與互相扶持為核心，並非外界想像的情感操控。

台大

上一則

「功夫女足」回港宣傳 周星馳、劉嘉玲對話逗樂全場

下一則

王菲生日沒和謝霆鋒一起過 飛去雲南和兩個女兒團聚

延伸閱讀

姜厚任護愛12點聲明反擊：我是老僧入定還會動凡心？

姜厚任護愛12點聲明反擊：我是老僧入定還會動凡心？
姜厚任小24歲女友「IQ146」造假？主播認證：真是台大畢業

姜厚任小24歲女友「IQ146」造假？主播認證：真是台大畢業
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
70歲姜厚任小女友曝七世因緣：3歲看他的戲就認定他

70歲姜厚任小女友曝七世因緣：3歲看他的戲就認定他

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
林青霞(後排右起)、甄珍、姚煒2021年在香港為資深影星葛蘭(下)慶生。(取材自微博)

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

2026-08-03 20:06

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法