姜厚任12點聲明護女友 斥傳聞蹭流量 反擊「暈船遭拐騙」

姜厚任(左)認愛小24歲女友童芯(右，陳苡孋)後，意外引發不少爆料爭議。（本報系資料照片）

71歲資深演員姜厚任日前大方認愛小24歲女友童芯（陳苡孋），兩人高調分享相識相伴過程，卻因女方學經歷遭外界質疑，更傳出「當小三」、「找老伴」、「遭拐騙」等揣測。姜厚任透過社群發出12點聲明，坦言原本只是想分享一段小故事，沒想到引發軒然大波，對此逐一回應外界疑問。

對於童芯擁有台大 「3碩1博」背景，姜厚任表示，先前提及對方學歷只是聊天分享，並非刻意炫耀，認為如今碩博士相當普遍，學歷並非重點；而童芯改名一事，他解釋對方本名只改過一次，過去使用的名字是經紀公司安排的藝名，而「童芯」則是由他命名。他也強調，童芯確實有過一段婚姻，其前夫人品很好，彼此仍是朋友，但外界指控她當過第三者，他則回嗆：「你在講三小？蹭流量嗎？」

面對網友酸言酸語，指他暈船、遭拐騙，姜厚任回擊：「說我暈船了，這對我不管用，如今老僧入定還會動凡心？」並自稱身體狀況耳聰目明、行動俐落，無需外界操心。他還透露，童芯領的是美國薪水，「真要說，也是我拐坑她吧」。

關於兩人間有「七世因緣」，姜厚任強調兩人並非感情關係，而是有「修行」共同信念互相扶持，「既然認出彼此就要在世間相互扶持」，他說：「童芯思想單純童心未泯，先前吃過虧，我是護法也護持她，讓她發揮天賦，不是要她洗手做羹湯！」盼外界正面相待。

針對童芯學歷遭到質疑，前主播蕭彤雯透露，身邊正好有朋友認識童芯，證實她確實畢業於台大，至於其他細節則屬個人隱私，不便多談。

蕭彤雯表示，朋友告訴她，童芯從小就曾跳級，也曾改過幾次名字，「確實是台大畢業」，至於其他更詳細的背景，她認為沒有必要過度探究，「其餘更detail的部分，我覺得真的是人家私事，不必多言。」

姜厚任日前也曾表示：「就算她(童芯)只有小學畢業、是個窮光蛋，我還是喜歡她，不是因為她有沒有高學歷。」