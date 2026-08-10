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劉畊宏登「披哥6」求指點 周杰倫笑喊「露肌肉就好」不要唱

娛樂新聞組╱綜合報導
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劉畊宏(見圖)參加「披荊斬棘2026」，好友周杰倫建議露肌肉就好。 （本報系資料...
劉畊宏(見圖)參加「披荊斬棘2026」，好友周杰倫建議露肌肉就好。 （本報系資料照片）

已移居到上海的劉畊宏，正式宣布參加「披荊斬棘2026」(簡稱披哥6)，節目組先釋出前導片，所有參加節目的男星們，可以各自找一名朋友視訊，在正式比賽前給予建議或加油打氣，而劉畊宏就選擇了天王好友周杰倫，而周董提出的建議則讓劉畊宏哭笑不得。

據「噓！星聞」報導，周杰倫提供給劉畊宏的第一個建議就是「好好當個心靈導師」，不要把輸贏看太重，對於要挑戰現場演唱，他笑稱讓劉畊宏不要唱，就專心跳舞，劉畊宏忍不住直呼「我只能少唱，不能不唱」。

周杰倫(見圖)幫劉畊宏加油，笑稱劉如果被淘汰就可以回來參加他的演唱會。 （本報系...
周杰倫(見圖)幫劉畊宏加油，笑稱劉如果被淘汰就可以回來參加他的演唱會。 （本報系資料照片）

周杰倫還建議劉畊宏要做最有把握的事，就是把肌肉露出來，「最不會出錯的就是你的肌肉」，然後好好跳舞，但劉畊宏表示「這不是健美比賽」，舞蹈一定會好好跳。由於節目又淘汰規則，所以周杰倫又再次笑稱，自己演唱會快到了，如果被淘汰了就可以回來他演唱會。最後周杰倫還是為好友加油打氣，建議他可以把自己私下自然的一面表現出來。

另外劉畊宏提到初舞台會演唱自己寫得歌「彩虹天堂」，這首歌是2005年他的首張個人專輯「彩虹天堂」中的主打歌，劉畊宏認為可能有很多人不知道這首歌是他創作演唱的，想要讓大家知道他也曾是一名創作歌手，不然現在大家都以為他是專門跳操的劉教練。

劉畊宏(右)參加「披荊斬棘2026」，向好友周杰倫(左)視訊求教。 （取材自微博...
劉畊宏(右)參加「披荊斬棘2026」，向好友周杰倫(左)視訊求教。 （取材自微博）

精華 FAQ

  • 節目安排所有參賽男星先找一位朋友視訊，藉此在正式比賽前獲得建議或打氣；劉畊宏選擇天王好友周杰倫，兩人因此聊到參賽策略與表現方向。

  • 周杰倫先叫他別太看重輸贏，當個心靈導師；接著建議他不要唱太多、專心跳舞，最好把肌肉露出來，並笑稱最不會出錯的就是他的肌肉。

  • 劉畊宏表示初舞台要唱自己創作的〈彩虹天堂〉，這首歌出自他2005年的首張專輯。他希望藉此讓觀眾知道自己不只是跳操教練，也曾是創作歌手。

周杰倫

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