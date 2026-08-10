吳建豪生日… 仔仔練吉他祝賀 言承旭送祝福 阿信感性談3帥

吳建豪(右二)在工作中過生日，五月天阿信(右)、言承旭(左二)、周渝民(左)送蛋糕祝福。（圖／相信音樂提供）

吳建豪過48歲生日，跟五月天 阿信、言承旭、周渝民（仔仔）以及大馬歌迷一起慶生，加上愛妻相伴，他開心地說：「好幸福！」此外阿信發生過數次舞台意外，感性向3位團員致謝，粉絲發現言承旭無時無刻注意著阿信，頻頻出手拉住他，深怕他又墜落舞台。

他們在吉隆坡連辦2場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，吸引2.4萬觀眾朝聖，一路從泰國 開始暖壽到大馬，首場正是吳建豪生日當天，他們陸續在臉塗上奶油，一圓吳建豪的夢想。阿信說自己一早就送上祝福，言承旭不甘示弱說「睡前就祝福了」，吳建豪透露提前收到周渝民的祝福影片：「他彈吉他唱生日快樂，超感動的是因為仔仔完全不會彈吉他，現在非常認真練習。」

除了帶來一首首金曲，擔任外語擔當的吳建豪以馬來語「apa khabar」跟大家打招呼；言承旭透過「童話」一曲表達守護歌迷的心情；阿信感性談到3人貼心的一面，「劇中的他們又高、又帥、又溫柔，現實生活中有這樣的人嗎？他們就是這麼棒！從我跌下來後，他們都扶著我，這麼溫柔的男生誰不愛」。

阿信坦言從未想過能加入偶像團體，且巡演進行了這麼多場，言承旭、吳建豪、周渝民仍堅持每天中午提前到場彩排，「在他們身上，我看到了他們對舞台的堅持、對演出的熱愛、對專業的那份敬意」。

吳建豪今年6月宣布再婚，新婚妻子、日本歌手兼演員荒卷繪美（Emi Aramaki）稍早低調現身他的泰國曼谷演唱會，夫妻私下合照也首度在網上曝光。

微博留出的現場畫面顯示，她留著一頭烏黑長髮，身穿削肩黑色上衣搭配黑色長褲，以低調打扮現身觀眾席，氣質優雅、外型亮眼。網友誇讚吳氏夫妻同框照片：「搭肩那個小動作真的裝不出來，滿眼都是踏實感」、「47歲又怎樣，只要勇敢去愛，總能遇到那個滿眼都是你的人呀！」、「比起上一段婚姻的全網圍觀，這次隱身保護，才是成年人感情最頂級的體面」。

吳建豪2013年與第一任老婆石貞善在美國加州登記結婚，2018年正式離婚，結束5年的婚姻。

吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）