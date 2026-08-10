方志友、楊銘威離婚了 結束12年婚「無法再做情人永遠是家人」

方志友（右）和楊銘威當初奉女成婚。（圖／TVBS提供）

35歲方志友與大2歲的楊銘威結婚12年，今年3月傳出婚變後，雙方對外始終三緘其口，婚姻狀況令人霧裡看花，直到今(10日)雙方拋出震撼彈，透過社群發出聲明，正式宣告離婚，結束12年婚姻關係。方志友在聲明中提到，兩人在經過深思熟慮後做出離婚決定，「無法再做情人，但我們永遠是家人。」

當年兩人奉女成婚，婚姻一路走來並非沒有波折，5年前方志友曾被傳與吳念軒爆出緋聞，婚姻一度受到影響，但夫妻倆最終仍攜手維繫家庭。今年3月，方志友與楊銘威再度傳出婚變，外界盛傳兩人長期個性不合，關係亮起紅燈，甚至已各自尋求律師協助協議離婚，只差最後簽字，婚姻走到關鍵階段。消息曝光後，雙方對婚姻細節始終低調，沒有正面證實或否認。

到了5月，夫妻倆被發現一同現身星友聚會，難得同框的畫面被解讀為關係似乎出現緩和跡象。方志友也在婚變風波後首度公開露面，透露自己瘦了10多公斤，連罩杯都明顯縮水。面對外界關心婚姻現況，她表示：「一切如常，如有變動，我也會誠實跟大家講。」如今正式宣告離婚，方志友表示雙方分開的理由，都是過去式。「我們選擇保留在彼此之間，不會對外做任何評論或回應，懇請大家給予我們時間和空間。」

方志友透過限動發文宣布離婚，與楊銘威正式結束12年婚姻關係。（截圖自Instagram）