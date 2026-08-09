姜厚任小24歲女友「IQ146」造假？主播認證：真是台大畢業

姜厚任(左)認愛小24歲女友童芯(陳苡孋)後，意外引發不少爆料爭議。（本報系資料照片）

資深演員姜厚任日前認愛小24歲女友童芯（本名陳苡孋），對方自稱擁有IQ 146、台大 「3碩1博」學歷，更提出兩人是「七世情緣」，引發外界熱議。不過，由於網路上找不到她的相關論文，學歷真實性也遭到質疑。對此，主播蕭彤雯透露，身邊正好有朋友認識童芯，證實她確實畢業於台大，至於其他細節則屬個人隱私，不便多談。

蕭彤雯表示，朋友告訴她，童芯從小就曾跳級，也曾改過幾次名字，「確實是台大畢業」，至於其他更詳細的背景，她認為沒有必要過度探究，「其餘更detail的部分，我覺得真的是人家私事，不必多言。」

除了學歷話題外，童芯自稱與姜厚任有「七世因緣」也掀起討論。蕭彤雯提到，她看到童芯公開的一篇小學三年級時撰寫、刊登於校刊的文章後相當震驚。該篇文章是童芯觀賞姜厚任主演電視劇「太陽雨」後的心得，內容對劇中人物心理與人性有相當深入的分析，讓她直呼難以相信出自一名9歲孩童之手。

文中，童芯分析男女主角的情感關係，寫道：「如果丁若安讀書，是為了有一天讓秦至康後悔……其實她走的每一步，方向都還是由秦至康決定的。有時候我們以為自己是在反抗一個人，其實只要我們的人生仍然由他決定方向，我們就還沒有真正離開他。這可能才是丁若安最大的悲哀。」蕭彤雯看完後直言：「這真的是一個小學三年級的孩子寫出來的嗎？如果不是她直接PO出那張泛黃的校刊，我真的不會相信。」

至於童芯為何從小就展現超齡思維，蕭彤雯提出自己的看法，認為她或許真的特別早熟，也可能擁有同齡孩子沒有的人生體驗。她透露，曾有命理老師告訴她，有些人可能帶著前世記憶，但那並非完整記憶，而是像腦中存在一些「雜訊」，因此本人也可能感到困惑。不過，她也強調，若從科學角度切入，或許可以從大腦杏仁核與前額葉的運作來探討，只是相關內容涉及層面較廣，未再進一步說明。

童芯曾分享，自己3歲時看電視便認出姜厚任，8歲主動寄明信片向對方表達欣賞，直到多年後兩人重逢並發展成戀人，她認為這是跨越七世的緣分再次相遇。

另外，針對外界質疑童芯頻繁改名及學歷造假，姜厚任日前也親自回應表示，女友本名僅改過一次，過去使用的名字是陳品妤，之所以改名為陳苡孋，是因為台大校內同名同姓者太多，並非外界所傳經常改名。至於學歷遭質疑，他則不以為意地表示：「就算她只有小學畢業、是個窮光蛋，我還是喜歡她，不是因為她有沒有高學歷。」