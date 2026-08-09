五月天阿信摔落舞台後 揭言承旭、吳建豪、周渝民真面目

吳建豪(右二)在工作中過生日，五月天阿信(右起)、言承旭、周渝民送蛋糕祝福。（相信音樂提供）

吳建豪7日過48歲生日，跟五月天 阿信、言承旭、周渝民以及大馬歌迷一起慶生，從台上一路慶祝到後台，加上愛妻相伴，讓他開心地說：「好幸福！」此外阿信發生過數次舞台意外，感性向3位團員致謝，粉絲也發現言承旭無時無刻注意著阿信，頻頻出手拉住他，深怕他又墜落舞台。

他們在吉隆坡連辦2場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，吸引2.4萬觀眾朝聖，從泰國 開始暖壽到大馬，首場正是吳建豪生日當天，他們紛紛在臉塗上奶油，一圓吳建豪的夢想。阿信說自己一早就送上祝福，言承旭不甘示弱「我在睡前就祝福了」，吳建豪則爆料提前收到周渝民的祝福影片：「他彈吉他唱生日快樂，超感動的是因為仔仔完全不會彈吉他，現在非常認真練習。」

除了帶來一首首金曲之外，擔任外語擔當的吳建豪以馬來語「apa khabar」跟大家打招呼；言承旭透過光良「童話」表達想守護歌迷的心情；阿信感性談到3人貼心的一面，「劇中的他們又高、又帥、又溫柔，現實生活中有這樣的人嗎？他們就是這麼棒！從我跌下來後，他們都扶著我，這麼溫柔的男生誰不愛」。

阿信坦言從未想過能加入偶像團體，且巡演進行了這麼多場，言承旭、吳建豪、周渝民仍堅持每天中午提前到現場彩排，「在他們身上，我看到了他們對舞台的堅持、對演出的熱愛、對專業的那份敬意」。

周渝民、言承旭、吳建豪跟五月天阿信唱進大馬。（相信音樂提供）