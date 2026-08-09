我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

五月天阿信摔落舞台後 揭言承旭、吳建豪、周渝民真面目

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳建豪(右二)在工作中過生日，五月天阿信(右起)、言承旭、周渝民送蛋糕祝福。（相...
吳建豪(右二)在工作中過生日，五月天阿信(右起)、言承旭、周渝民送蛋糕祝福。（相信音樂提供）

吳建豪7日過48歲生日，跟五月天阿信、言承旭、周渝民以及大馬歌迷一起慶生，從台上一路慶祝到後台，加上愛妻相伴，讓他開心地說：「好幸福！」此外阿信發生過數次舞台意外，感性向3位團員致謝，粉絲也發現言承旭無時無刻注意著阿信，頻頻出手拉住他，深怕他又墜落舞台。

他們在吉隆坡連辦2場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，吸引2.4萬觀眾朝聖，從泰國開始暖壽到大馬，首場正是吳建豪生日當天，他們紛紛在臉塗上奶油，一圓吳建豪的夢想。阿信說自己一早就送上祝福，言承旭不甘示弱「我在睡前就祝福了」，吳建豪則爆料提前收到周渝民的祝福影片：「他彈吉他唱生日快樂，超感動的是因為仔仔完全不會彈吉他，現在非常認真練習。」

除了帶來一首首金曲之外，擔任外語擔當的吳建豪以馬來語「apa khabar」跟大家打招呼；言承旭透過光良「童話」表達想守護歌迷的心情；阿信感性談到3人貼心的一面，「劇中的他們又高、又帥、又溫柔，現實生活中有這樣的人嗎？他們就是這麼棒！從我跌下來後，他們都扶著我，這麼溫柔的男生誰不愛」。

阿信坦言從未想過能加入偶像團體，且巡演進行了這麼多場，言承旭、吳建豪、周渝民仍堅持每天中午提前到現場彩排，「在他們身上，我看到了他們對舞台的堅持、對演出的熱愛、對專業的那份敬意」。

周渝民、言承旭、吳建豪跟五月天阿信唱進大馬。（相信音樂提供）
周渝民、言承旭、吳建豪跟五月天阿信唱進大馬。（相信音樂提供）

精華 FAQ

  • 吳建豪在吉隆坡巡演期間過48歲生日，與五月天阿信、言承旭、周渝民及大馬歌迷一起慶生，還從台上慶祝到後台，並有愛妻相伴，整體氣氛熱鬧又溫馨。

  • 阿信提到自己曾多次發生舞台意外，感謝3人總在身邊扶著他、注意他的安全；他也稱讚他們外型高帥溫柔，現實中更是貼心又敬業。

  • 巡演連辦2場，共吸引2.4萬觀眾，4人從泰國一路暖壽到馬來西亞，還一起在臉上塗奶油；周渝民送上彈吉他唱生日快樂的影片，言承旭與阿信也展現對舞台的堅持。

泰國 五月天

上一則

梁家輝落淚了 稱北上拍戲「不是選擇 是一種回歸」

下一則

「東盟電影節2026 」將於8月20日舉行 歷來最大規模

延伸閱讀

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜
林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲
陳彥志與陳建騏談創作與現場：那些打動人心的演唱會瞬間

陳彥志與陳建騏談創作與現場：那些打動人心的演唱會瞬間

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀