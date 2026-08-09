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林煒曾拍戲累到開車蛇行 現在健康全靠女友顧

記者趙大智╱綜合報導
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林煒(右)這幾年拚事業常熬夜，還好有女友Cora時時看顧他的健康。(記者沈昱嘉／...
林煒(右)這幾年拚事業常熬夜，還好有女友Cora時時看顧他的健康。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣電視劇「花系列小生」林煒今年57歲，演藝圈近來猝逝年輕化，如傅子純、王凱等，他感嘆說：「他們運氣很不好。」覺得藝人要多注意健康，自己算是滿幸運的，當年拍戲沒有現在那麼好的制度，「那時我也不舒服，只是有睜眼醒過來而已」。

林煒近日現身世貿「高齡健康產業博覽會」，他與總經理女友Cora經營「MetaFace超級臉」公司，定下3年後拚上市目標。回憶昔日在電視台拍戲時工時很長，進棚要錄到凌晨4點，年輕的演員還要接著出外景，連續8天沒睡，他則最多5天，每天只睡1小時。收工後開車回家，結果警察在後頭追，原來他一路蛇行，警察攔下後有認出是大明星，問怎麼了，他睡眼惺忪說：「我好累。」事後險些擦撞才決定聘請助理代駕。

林煒這幾年為產品研究也是沒日沒夜，常常從下午1點忙到清晨才睡，他甜笑感謝女友Cora的照顧：「她會給吃蛋白質，時間到就叫我起身走一走，也注意不要到天亮才睡。」因為家族遺傳造成糖化血色素超標，已達前期糖尿病程度，有吃半顆降血糖藥。

基本上林煒的健檢報告少有紅字，但某次腎功能異常，一查才知Cora為健康讓他每天吃一種生菜，結果鉀含量過高，戒了3個月就恢復正常。

身體之外，林煒對自己的腦袋頗有自信，被問會不會跟AI聊心事時回說：「有智慧的人是沒有心事的，任可事都可以迎刃而解。」直言沒有大的煩惱，凡事樂觀面對。

精華 FAQ

  • 他說早年拍戲制度不完善，進棚常錄到凌晨4點，年輕演員還要接外景，曾連續8天幾乎沒睡；自己最多也有5天每天只睡1小時。

  • 他收工開車回家時因太疲累一路蛇行，警察在後方追上攔車，認出他是明星後詢問狀況；他坦言「我好累」，事後才決定請助理代駕。

  • 他因家族遺傳糖化血色素偏高，已接近前期糖尿病，需服用半顆降血糖藥；Cora會幫他補充蛋白質、提醒起身活動，也避免熬夜，連腎功能異常都靠調整生菜攝取改善。

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