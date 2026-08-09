林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

林志玲帶著兒子去農場玩樂。(取材自臉書)

8月8日是台灣父親節 ，不少藝人透過社群平台向爸爸送上祝福，林志玲 也在父親節當天曬出與兒子到農場遊玩的溫馨照片，兒子更親手製作「Pizza蛋糕」送給爸爸AKIR；另一邊，AKIRA在台北舉辦「URBAN SAVAGE」巡迴演唱會，雖然4歲兒子沒有到場，卻以「聲音客串」方式現身舞台，送給爸爸一句「父親節快樂」，成為演唱會的驚喜。

林志玲在臉書分享與兒子到農場的照片，並寫下：「和兒子去農場今天，他親手做了一個Pizza蛋糕送給爸爸，Pizza上有一個可愛的笑臉，也裝滿了孩子最純粹的心意。」照片中，林志玲特別以墨鏡圖案特效遮住兒子的雙眼，不過從露出的眉眼周圍及臉部輪廓，仍能看出孩子清秀帥氣的模樣，讓不少網友直呼「就算遮住，也能感覺兒子很帥」，更有人認為小朋友神似父母，完美遺傳了爸媽的高顏值。

面對孩子親手準備的父親節禮物，林志玲感性寫道：「原來，一個笑容、一份陪伴，就是最幸福的禮物。父親節快樂。」簡單幾句話，道出一家三口平凡卻珍貴的生活片段。

而AKIRA當晚在台北開唱，用另一種方式與兒子「同台」。這場「URBAN SAVAGE」巡演邀請MAKIDAI、P-CHO及師弟THE JET BOY BANGERZ（TJBB）共同演出，現場充滿放浪家族風格。AKIRA在演出中演唱「SUN」，歌曲融入他與妻子及兒子的情感，更特別剪輯自己與兒子的對話放進歌曲尾聲，讓4歲兒子的笑聲透過音響傳遍現場。

當兒子用日文笑著說「再一次」時，可愛童聲瞬間成為全場焦點。AKIRA也在父親節特別環節中收到兒子驚喜「留言」，小朋友以略帶日文腔的中文說：「爸爸，父親節快樂，I Love you。」AKIRA聽到後又驚又喜，忍不住回應：「是我兒子的聲音，兒子我愛你。」

AKIRA也感性談到婚後生活與事業的變化。他表示，現在的光景是25年前的自己完全無法想像，如今在日本演出時，甚至有粉絲帶著孩子及媽媽一同前來。他還模仿林志玲的語氣說出「時間哪！好快喔！」逗得現場觀眾笑聲不斷。

值得一提的是，8月8日除了是台灣父親節，在日本也被視為吉日。AKIRA特別向現場粉絲介紹台灣父親節的習俗，並以「發發發」送上祝福。

AKIRA選在父親節開唱。(圖／LDH愛夢悅提供)

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。(圖／LDH愛夢悅提供)

林志玲兒子顏值超高。(取材自臉書)