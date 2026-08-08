我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

AKIRA台北開唱「幽默模仿林志玲」 兒子無預警現聲萌爆了

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AKIRA選在父親節開唱。（LDH愛夢悅提供）
AKIRA選在父親節開唱。（LDH愛夢悅提供）

「國民姐夫」AKIRA 8日晚在三創CLAPPER STUDIO舉辦「URBAN SAVAGE」巡迴演唱會，帶著MAKIDAI、P-CHO和師弟THE JET BOY BANGERZ（TJBB）把充滿放浪家族風格的演出搬到台北。AKIRA的4歲兒子雖沒到場，但透過聲音「客串」，萌祝爸爸父親節快樂。

AKIRA自從娶回林志玲後，演藝事業產生翻天覆地的變化。他感性表示，現在的光景是他在25年前完全想像不到的，他特別用中文說：「現在在日本，我的粉絲都是帶著孩子來、帶著媽媽來。就像我老婆說的『時間哪！好快喔！AKIRA的粉絲，感謝感謝』。」他故意模仿林志玲的聲音，傳達老婆的原話，讓粉絲們忍不住爆笑出聲。

由於場內不少日本粉絲，AKIRA特別說明8月8日是台灣的父親節，也是日本的吉日（令和8年8月8日），因此祝福所有粉絲全都「發發發」。

AKIRA今天演唱的歌曲中也有兒子的貢獻，他以「SUN」這首歌唱出對妻兒的感情，尤其是和兒子的互動心情，期待兒子能看著爸爸的背影前行。AKIRA特別截取了兒子和他的對話放在歌曲中，在歌曲尾聲出現兒子用日文笑著說「再一次」，可愛的聲音著實令人融化。

有趣的是，為了慶祝父親節，AKIRA在遊戲環節即興提議，讓已經當爸的MAKIDAI、P-CHO和自己一起挑戰「爸爸疊羅漢」。隨後大螢幕上傳出神秘訊息，AKIRA的兒子用略帶日文腔的中文說：「爸爸，父親節快樂， I Love you。」AKIRA又驚又喜，沒想到有這個彩蛋，立刻要求再聽一次，直呼：「是我兒子的聲音，兒子我愛你。」

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）
AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）
AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）
AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA展現身為放浪兄弟的歌舞實力。（LDH愛夢悅提供）
AKIRA展現身為放浪兄弟的歌舞實力。（LDH愛夢悅提供）

精華 FAQ

  • 他在三創CLAPPER STUDIO舉辦「URBAN SAVAGE」巡迴演唱會，並帶著MAKIDAI、P-CHO及TJBB一同登台，呈現濃厚的放浪家族風格演出。

  • 他用中文感性表示婚後人生是25年前想不到的變化，還刻意模仿林志玲的聲音轉述老婆原話，像在說「時間哪！好快喔！」，逗得粉絲大笑。

  • 兒子雖未到場，卻透過錄音客串歌曲與互動橋段，先在〈SUN〉尾聲說日文「再一次」，後來又送上「爸爸，父親節快樂，I Love you」的彩蛋，讓AKIRA感動不已。

日本 林志玲 父親節

上一則

邱瓈寬公司營收衰退 財報明寫楊丞琳票房比不上王心凌

下一則

好萊塢大咖女星 紛紛愛上華爾街經理人？

延伸閱讀

4歲兒緊盯AKIRA備戰演唱會 萌學林志玲甜喊「加油」

4歲兒緊盯AKIRA備戰演唱會 萌學林志玲甜喊「加油」
6月父子才同台… 日模仿天王之子疑輕生 享年37歲

6月父子才同台… 日模仿天王之子疑輕生 享年37歲
林志玲父親節曬兒照 墨鏡特效也遮不住帥基因

林志玲父親節曬兒照 墨鏡特效也遮不住帥基因
升格當爸 胡宇威16歲就想好名字 甜喊「女兒像mini我」

升格當爸 胡宇威16歲就想好名字 甜喊「女兒像mini我」

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀