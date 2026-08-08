AKIRA台北開唱「幽默模仿林志玲」 兒子無預警現聲萌爆了

AKIRA選在父親節開唱。（LDH愛夢悅提供）

「國民姐夫」AKIRA 8日晚在三創CLAPPER STUDIO舉辦「URBAN SAVAGE」巡迴演唱會，帶著MAKIDAI、P-CHO和師弟THE JET BOY BANGERZ（TJBB）把充滿放浪家族風格的演出搬到台北。AKIRA的4歲兒子雖沒到場，但透過聲音「客串」，萌祝爸爸父親節 快樂。

AKIRA自從娶回林志玲 後，演藝事業產生翻天覆地的變化。他感性表示，現在的光景是他在25年前完全想像不到的，他特別用中文說：「現在在日本 ，我的粉絲都是帶著孩子來、帶著媽媽來。就像我老婆說的『時間哪！好快喔！AKIRA的粉絲，感謝感謝』。」他故意模仿林志玲的聲音，傳達老婆的原話，讓粉絲們忍不住爆笑出聲。

由於場內不少日本粉絲，AKIRA特別說明8月8日是台灣的父親節，也是日本的吉日（令和8年8月8日），因此祝福所有粉絲全都「發發發」。

AKIRA今天演唱的歌曲中也有兒子的貢獻，他以「SUN」這首歌唱出對妻兒的感情，尤其是和兒子的互動心情，期待兒子能看著爸爸的背影前行。AKIRA特別截取了兒子和他的對話放在歌曲中，在歌曲尾聲出現兒子用日文笑著說「再一次」，可愛的聲音著實令人融化。

有趣的是，為了慶祝父親節，AKIRA在遊戲環節即興提議，讓已經當爸的MAKIDAI、P-CHO和自己一起挑戰「爸爸疊羅漢」。隨後大螢幕上傳出神秘訊息，AKIRA的兒子用略帶日文腔的中文說：「爸爸，父親節快樂， I Love you。」AKIRA又驚又喜，沒想到有這個彩蛋，立刻要求再聽一次，直呼：「是我兒子的聲音，兒子我愛你。」

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA率領TJBB勁歌熱舞。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA展現身為放浪兄弟的歌舞實力。（LDH愛夢悅提供）