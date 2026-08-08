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「花系列」小生林煒5天沒睡 開車蛇行遭警攔下 苦臉回4字

記者趙大智／即時報導
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林煒出席第三屆高齡健康產業博覽會。（記者沈昱嘉／攝影）
林煒出席第三屆高齡健康產業博覽會。（記者沈昱嘉／攝影）

永遠的「花系列」小生林煒今年57歲，演藝圈猝逝年輕化，如傅子純、王凱等，他感嘆說：「他們運氣很不好！」覺得藝人要多注意健康，自己算是滿幸運的，當年拍戲沒有現在那麼好的制度，「那時我也不舒服，只是有睜眼醒過來而已」。

林煒今現身世貿「高齡健康產業博覽會」，回憶昔日在電視台拍戲時工時很長，進棚要錄到凌晨4時，年輕的演員還要接著出外景，8天沒睡，他則最多5天，最多也只睡1小時。收工後回家開車，結果警察在後頭追，原來他一路蛇行，警察攔下後有認出是大明星，問怎麼了，他睡眼惺忪說：「我好累哦。」

如今林煒與總經理女友Cora經營「MetaFace超級臉」公司，為研究也是沒日沒夜，常常從下午1時忙到清晨才睡，但健康有Cora在顧：「她會給吃蛋白質，時間到就叫我起身走一走，也注意不要到天亮才睡。」因為家族遺傳造成糖化血色素超標，已達前期糖尿病程度，有吃半顆降血糖藥。

基本上林煒的健檢報告少有紅字，但某次腎功能異常，一查才知Cora為健康讓他每天吃一種生菜，結果鉀含量過高，戒了3個月就恢復正常。身體之外，林煒對自己的腦袋頗有自信，被問會不會跟AI聊心事時回說：「有智慧的人是沒有心事的，任可事都可以迎刃而解。」直言沒有大的煩惱，凡事樂觀面對。

精華 FAQ

  • 他表示以前在電視台拍戲工時非常長，進棚常錄到凌晨4時，年輕演員還要接外景，自己最誇張曾連續5天幾乎沒睡，最多也只睡1小時。

  • 林煒說自己收工回家開車時，因為太累一路蛇行，警察從後方追上並攔車，還認出他是大明星；他被問怎麼了時，只睡眼惺忪地回了「我好累哦」。

  • 他透露自己因家族遺傳，糖化血色素超標，已接近前期糖尿病，正在吃半顆降血糖藥；日常則由女友Cora照顧飲食與作息，提醒補蛋白質、適時活動。

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