楊千霈感念親恩把父名「刺手上」 楊爸崩潰：妳幹嘛要這樣
迎接父親節，楊千霈日前也帶著全家人一起到沖繩慶祝父親節，她去年開刀摘除扁桃腺、今年又動膝蓋手術，多虧有爸爸一路相陪，成為她最堅強的後盾，「我這幾年不論是在婚內或單親，都是爸爸給我全力的支持，幫我好好照顧孩子們，我才可以無後顧之憂在職場上衝刺，如果沒有爸爸幫我扛這一切，就沒有今天的我」。
楊千霈從小就是父母的掌上明珠，爸爸對她更是無條件付出，對她而言，爸爸就是家中的最大支柱，她感念爸爸的辛苦，儘管膝蓋才剛開完刀沒多久，她就帶著爸媽和2個女兒飛到沖繩旅遊，「只是有點衰，剛拆完線就又立馬縫了4針，因為傷口裂開，在沖繩我的腳很不舒服，後來爸爸他們先回台灣，剩我一打二真的很辛苦，所以我一回來就跟我爸懺悔，抱抱他謝謝他，因為這些年我都在外面工作找成就感，想說扛起家裡的一切，但殊不知，對內爸爸才是最辛苦的。」
楊千霈說，爸爸不是會甜言蜜語的人，但會透過行動來表達對女兒的愛，「也是因為這次去沖繩，爸媽回去後剩我帶著傷口一打二，真的很崩潰，我體會到爸爸年紀真的也不小了，還要幫我帶小孩，你一直以為家人們的支撐就像山一樣穩固，但當你身體虛弱的時候，你才會知道爸媽年紀也到了，他們還幫你分擔這麼多，讓你去全力衝刺事業，所以我真的想好好謝謝他，也邀請爸媽拍全家福想作個紀念」，而她在疫情前還把爸爸名字刺在自己的手上，並在爸爸66歲生日時告訴他，「他當時很崩潰，覺得幹嘛做這種事，但我想把爸爸的名字永遠留在我身上」。
因為她不論在婚內或單親時期，爸爸都幫忙照顧孩子、支撐家庭，讓她能無後顧之憂投入工作，對她而言父親是最重要的後盾。 她剛動完膝蓋手術、傷口又裂開，行動不便，且爸媽先回台灣後變成她一打二，親身感受到帶小孩與撐住家庭的辛勞。 她在疫情前就把爸爸名字刺在手上，並在爸爸66歲生日時告訴他，爸爸當場很崩潰，直問她為何要這樣做，但她想永遠記住這份親情。
精華 FAQ
因為她不論在婚內或單親時期，爸爸都幫忙照顧孩子、支撐家庭，讓她能無後顧之憂投入工作，對她而言父親是最重要的後盾。
她剛動完膝蓋手術、傷口又裂開，行動不便，且爸媽先回台灣後變成她一打二，親身感受到帶小孩與撐住家庭的辛勞。
她在疫情前就把爸爸名字刺在手上，並在爸爸66歲生日時告訴他，爸爸當場很崩潰，直問她為何要這樣做，但她想永遠記住這份親情。
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