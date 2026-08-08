楊千霈感念親恩把父名「刺手上」 楊爸崩潰：妳幹嘛要這樣

楊千霈（前排右）帶爸媽女兒到沖繩提前過父親節。（圖／楊千霈提供）

迎接父親節 ，楊千霈日前也帶著全家人一起到沖繩慶祝父親節，她去年開刀摘除扁桃腺、今年又動膝蓋手術，多虧有爸爸一路相陪，成為她最堅強的後盾，「我這幾年不論是在婚內或單親，都是爸爸給我全力的支持，幫我好好照顧孩子們，我才可以無後顧之憂在職場上衝刺，如果沒有爸爸幫我扛這一切，就沒有今天的我」。

楊千霈從小就是父母的掌上明珠，爸爸對她更是無條件付出，對她而言，爸爸就是家中的最大支柱，她感念爸爸的辛苦，儘管膝蓋才剛開完刀沒多久，她就帶著爸媽和2個女兒飛到沖繩旅遊，「只是有點衰，剛拆完線就又立馬縫了4針，因為傷口裂開，在沖繩我的腳很不舒服，後來爸爸他們先回台灣，剩我一打二真的很辛苦，所以我一回來就跟我爸懺悔，抱抱他謝謝他，因為這些年我都在外面工作找成就感，想說扛起家裡的一切，但殊不知，對內爸爸才是最辛苦的。」

楊千霈說，爸爸不是會甜言蜜語的人，但會透過行動來表達對女兒的愛，「也是因為這次去沖繩，爸媽回去後剩我帶著傷口一打二，真的很崩潰，我體會到爸爸年紀真的也不小了，還要幫我帶小孩，你一直以為家人們的支撐就像山一樣穩固，但當你身體虛弱的時候，你才會知道爸媽年紀也到了，他們還幫你分擔這麼多，讓你去全力衝刺事業，所以我真的想好好謝謝他，也邀請爸媽拍全家福想作個紀念」，而她在疫情前還把爸爸名字刺在自己的手上，並在爸爸66歲生日時告訴他，「他當時很崩潰，覺得幹嘛做這種事，但我想把爸爸的名字永遠留在我身上」。

楊千霈和爸爸感情十分親密。（圖／楊千霈提供）

楊千霈（右）帶爸媽還有女兒一起拍全家福。（圖／楊千霈提供）