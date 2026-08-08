10多年豪門婚姻掰了？小刀：已和妻子分開 我們還是一家人

小刀(右)當年迎娶台玻集團千金林文晴時兩人幸福模樣。（本報系資料照片）

台灣前男團「5566」成員小刀（彭康育）與台玻二千金林文晴（Tina）2012年結婚，育有1子1女，小刀成為百億豪門女婿10多年，沒想到在8月13日婚禮即將滿14周年之際，這樁婚姻被爆出已走到盡頭，小刀也打破沉默，認了已經和妻子分開一段時間。

小刀與Tina當年的婚禮聲勢浩大，在台北寒舍艾美酒店席開64桌，外傳婚宴花費超過500萬元(約15.5萬美元)，還請來前副總統連戰擔任證婚人，演藝圈與豪門親友齊聚。小刀婚前就是大國翼星的執行長，後又有量能文創，近年他跨界參與節目，包括「全明星運動會」與各類實境、訪談節目，還自創保健品牌，自己就很會賺錢，前年他更憑藉「騎吧！哈林小隊」拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

而Tina身為台玻集團二千金，家族企業資產雄厚，平時生活與個人事業保持低調，極少對外公開商業動態。兩人被爆婚姻走到盡頭是因為小刀「沒有特別作為」，但若以小刀這幾年的事業來看，也並非沒有成績，因此外界推測「沒有作為」可能是指家庭相處或感情維繫。

小刀認了和老婆分開，表示「我和Tina已經分開了一段時間，我們一直到現在都還是充滿愛的一家人，我們給予彼此最深的祝福也支持著彼此」，並表示感謝大家的關心，之後不再對此事回應。