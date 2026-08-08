小24歲女友被爆疑小三黑歷史 姜厚任霸氣回應

姜厚任日前認愛小24歲女友，引起熱議。（本報系資料照片）

台灣資深藝人姜厚任日前認愛小24歲女友陳苡孋（Era），由於她自稱台大 「3碩1博」、智商146、擁5家公司，曾在美國高科技產業工作18年，且具通靈異能，3歲就認出姜厚任，時隔39年「重逢」，彼此有七世情緣，離奇的相戀過程成了熱門新聞，讚嘆的、質疑的都有，連鎖反應下，連女方「前夫」都被挖出來，如今更有女網友跳出來對本報系聯合報透露陳苡孋是破壞婚姻的小三，姜厚任對此也回應了。

女網友先是引用噓新聞連結痛罵：「Ｘ的我真的會氣瘋，當我們家快十年的小三，現在又出來騙別人了哦，扯爆！」也說：「這麼多年了，看到我爸女朋友，還是會想打她耶，怎麼辦？第三者還那麼囂張，真的沒搞清楚自己身分地位耶。」說爸爸住院在醫院等著動手術，此女過來跟她互罵，當時她還懷孕中，氣到發抖，病房裡的爸爸則被吵到心悸。

「噓新聞」聯繫本人詢問事情經過，何時開始結束、父母之後是否離婚，女網友回說：「2017年在一起，應該今年才分開，我們都以為他們還在一起。我爸媽2022年底離婚的。」指陳苡孋之前會騷擾她媽媽，當面對質時也很囂張，傳一堆訊息罵她，「那時我爸媽不離婚，她就一直鬧，她跟我爸在一起時還有老公小孩，小孩還很小，後來不知哪年她離婚了」。

女網友在IG限動分享跟陳苡孋對話，說陳會來看她社群說她露奶，「請問是當小三當到跟情夫女兒雌競嗎，看看她打的字就知道。女網友分享對話，她說陳「自戀狂加妄想症」，陳則回「不需要自戀，是公認」，女網友寫：「妳長這樣還能那麼自戀」，陳回：「我能上伸展台，這是妳無法的，所有人都覺得我漂亮。」

女網友也截圖姜厚任跟陳苡孋受訪合照補充：「忘了說，她當我爸小三時，還有老公跟小孩哦，小孩還很小，她那時的老公還堅信她沒出軌，打電話來罵我媽，荒不荒謬？」

關於陳的超狂學歷，女網友則說：「大家都在查她的學經歷是不是作假，我是不知道她到底台大拿幾個學位啦，但她之前一直說她是什麼神明轉世，要我們醒醒，這種怪力亂神的底層話，超像信什麼邪教的。」

姜厚任回應時說：「我知道，我都知道，這人有個兒子，講爸媽離婚的事，她頭腦是有問題的，沒什麼好回應的，扯不清。」不覺得會影響他們的感情。那女友有老公小孩？他答：「她前面有短暫婚姻嘛。」

姜接著說：「我知情啦，那時我不認識他們，沒什麼可講的。」可能怕語意上產生誤會，他很快解釋：「 我說知情，不是知道她是小三，知道是這女的在找麻煩，捏造很多事情，不理她就好了，因為那是沒有根據的，謠言止於智者。」