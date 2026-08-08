全票入選多倫多影展 阮經天「狂忘警探」闖國際再傳捷報

阮經天主演新片「狂忘警探」入選多倫多及威尼斯影展。（圖／一條龍虎豹國際娛樂提供）

由日本 鬼才導演SABU執導，阮經天領銜主演的最新力作「狂忘警探」傳捷報。本片正式入選第51屆多倫多國際影展（TIFF）「午夜瘋狂」（Midnight Madness）單元，並將於影展期間舉行北美首映，由於此單元只入選10部片，「狂忘警探」甚至是唯一是選片委員一致、毫無懸念地通過入選片，也成為多倫多國際影展和威尼斯影展 雙料入選的華語片。

「午夜瘋狂」單元素來以精挑細選著稱，是每屆多倫多影展中討論度最高、競爭也最為激烈的單元之一。去年入選該單元的「愛你致死不渝」（Obsession），如今全球票房已突破4.6億美元，成為近年類型電影票房奇蹟的代表作，也讓外界對「午夜瘋狂」單元的選片眼光更添信心。

而在如此高規格、高關注度的競爭下，「狂忘警探」這次能獲得多倫多影展所有選片委員一致、毫無懸念地通過，實屬難得殊榮，也再次證明這部作品的國際魅力與獨特風格。

第51屆多倫多影展「午夜瘋狂」單元的北美首映邀請函中，選片人Peter Kuplowsky特別寫下一段話：「自『彈丸飛人』以來，我就是SABU導演的忠實影迷。『郵差布魯斯』、『駕駛』、『瘋狂星期一』、『幸福之鐘』都是我最喜愛的幾部日本電影。而這一次，SABU導演憑『狂忘警探』驚人的回歸。」

對此，SABU導演坦言打從心底深受感動：「能夠在不改變自己一貫的電影風格之下，以原創劇本獲得肯定，並收到這樣的評語，對身為電影導演的我來說，是最令人開心的事情之一。這也讓我再次堅定地告訴自己：要繼續拍攝自己所相信的電影，並持續走在自己選擇的這條路上。」

談及「狂忘警探」最想探討的核心情感，SABU表示，這部片的出發點來自一個提問：「如果一個人失去所有條件與成見，變得純粹之後，他會採取什麼樣的行動？會有什麼樣的反應？又會湧現出什麼樣的情感？」

而在這次的故事裡，他讓主角處於失去「記憶」的狀態。SABU說：「我們每個人都是根據記憶中儲存的資訊來做出判斷、預測接下來會發生的事，這種能力非常有用，但也可能因為既有的成見而導致誤判，我認為思考本身也是如此。」

片中有一場戲，主角因為想不起自己該做什麼而茫然徘徊，一旁的刑事們看著他，說出「他真的看起來完全迷失了」、「這是了不起的才能」這樣的台詞。他認為這正反映了人類體驗世界的方式，總是帶著各種條件、資訊與成見，即使面對第一次遇見的事物，也早已透過層層預期去感受它。

相比過去合作過的日本演員，和台灣優秀演員合作最大的不同之處，SABU分享：「我感受到，台灣的演員們無論角色份量大小，每一位都非常重視自己的角色塑造。」他透露，飾演男主角的阮經天，特地花了3個月的時間密集訓練柔道，並花時間與飾演部下的刑事演員們相處、建立關係，甚至徹底鑽研持槍的動作細節。

SABU盛讚阮經天的表現遠遠超出他的想像：「他不只展現出強大的力量與存在感，更精準傳達出哀愁、心酸與意外交織的複雜情感層次。」阮經天與李沐在片中的舞蹈場，更是SABU心目中必須提的一場戲，「時尚優雅之中，又同時帶著一絲瘋狂與荒誕感，成就了一場獨一無二、令人難忘的場面。」

此外，本次「午夜瘋狂」單元合作戲院為皇家亞歷山德拉劇院（Royal Alexandra Theatre），將是本屆多倫多影展規模最大的放映場地，座位數約1,200席。劇院建於1907年，坐落於多倫多市中心娛樂區（Entertainment District），是北美歷史最悠久、且持續營運至今的劇院之一，也是加拿大最具代表性的文化地標之一。