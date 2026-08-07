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熱天穿皮衣… 59歲王祖賢現身上海 有雙下巴略顯福態

娛樂新聞組／綜合報導
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59歲的王祖賢身穿黑色皮衣，現身上海機場。雖略顯福態，女神氣場依舊。(取材自微博...
59歲的王祖賢身穿黑色皮衣，現身上海機場。雖略顯福態，女神氣場依舊。(取材自微博)

息影逾20年、現年59歲的「永遠的小倩」王祖賢，日前被網友捕捉到現身上海機場。當天氣溫高達攝氏34度(93.2 °F)，周遭行人皆身穿短袖短褲，王祖賢卻一身黑色皮衣外套，另搭配過膝長裙。息影多年的她略顯福態，雖然身材有些走樣，但肌膚白皙、神情輕鬆優雅，走出機場收到熱情粉絲獻花。

現居加拿大溫哥華的王祖賢，自2004年拍完電影「美麗上海」後便正式淡出演藝圈，日常生活以修行禮佛與養狗為主，近年更在溫哥華與美國矽谷拓展艾灸館事業。日前她罕見開通社群平台，宣布以「生活分享者」身分與大眾互動，此次回中國也預計參加艾灸相關活動。

對於王祖賢在大熱天穿皮衣外套的奇特穿搭，網友推測可能是年長者不適應機場內的強烈冷氣風，才選擇穿厚外套保暖。

面對昔日女神身形變圓潤、出現雙下巴與細紋的近照，有網友議論其身材走樣，稱其從照片看起來有140斤(154.32磅)，胖到有雙下巴了。但也有不少粉絲力挺女神，認為她早已退圈且無容貌焦慮，以59歲的年紀而言保養得宜，展現出自信舒展的自然模樣。

日前，王祖賢的名字刷爆各大社群網路。原來她將自己20至30歲最顛峰時期的肖像權，完整授權給網易旗下的線上遊戲「天下」，透過AIGC（AI生成內容）技術重現當年風靡亞洲的「聶小倩」等經典銀幕形象。

這項消息震撼娛樂圈與科技界，因為這不僅是港星完整AI肖像實現合規商業落地的標誌性案例，更標誌著一代傳奇女神正式「擁抱數位時代」。

59歲的王祖賢現身上海機場。(取材自微博)
59歲的王祖賢現身上海機場。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在34度高溫下仍穿黑色皮衣外套與過膝長裙，且被拍到略顯福態、出現雙下巴，因此成為網路熱議焦點，粉絲則多半認為她自然從容。

  • 網友認為可能與機場內冷氣過強有關，尤其年長者對冷風較敏感，因此她選擇穿厚外套保暖，並不一定代表當天不覺得炎熱。

  • 她將20至30歲巔峰時期的肖像權授權給網易遊戲《天下》，透過AIGC重現經典銀幕形象，成為港星AI肖像合規商業落地的代表案例。

加拿大 矽谷 王祖賢

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