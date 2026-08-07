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賈靜雯懷念老三台時代 感嘆全家一起圍電視追劇情景不再

記者陳慧貞／綜合報導
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賈靜雯身為中間世代的母親，希望對孩子的過度焦慮踩煞車。（圖／marie clai...
賈靜雯身為中間世代的母親，希望對孩子的過度焦慮踩煞車。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

雙金影后賈靜雯近日登上「Marie Claire Taiwan 美麗佳人」8月號封面，暢談從影多年的心境轉變，分享自己歸納出的「減法」哲學，也談及新作「沉默的審判」中的帥氣心理師造型，以及身為母親對家庭與愛的全新體悟。

賈靜雯在即將推出的新作「沉默的審判」中飾演一名心理師，她透露，角色造型帶有英國紳士氣質，戴著黑框眼鏡、經常一邊抽菸一邊思考案件，展現自己少見的帥氣一面，更必須深入理解犯罪者的內心世界與人格，「不是急著替善惡下定論，而是試圖理解每個選擇背後的人性與動機。」她認為，這樣的角色恰巧映照自己現在的人生哲學，「我現在很喜歡把生活越過越簡單。」

談到角色塑造，賈靜雯表示，年輕時總覺得必須透過許多設計，把角色「填滿」才算完整，但拍戲多年後反而學會做「減法」，相信每個人的生命本來就足夠複雜，不需要演員刻意加料，「把角色減到最簡單，再慢慢放進真正發生在生命裡的事件，人物反而會更加生動。」她也感慨，串流平台雖然讓題材與敘事方式更加自由，卻也改變了觀眾的觀影習慣，「我反而更懷念過去只有老三台，全家圍著電視收看連續劇的年代。」

提到與新世代女兒們的相處，賈靜雯笑說，陪伴孩子成長讓她找回像小女孩般的好奇心，也重新理解母親的愛。她坦言，過去總覺得媽媽天天叮嚀「吃飽沒、睡好了嗎、不要太晚睡」，直到自己成為母親，才明白那些重複提醒都是愛的語言。不過，身為中間世代，她也提醒自己：「希望幫那些過度的焦慮踩煞車，把更多空間留給信任與陪伴。更重要的是，要把愛說出來。」

賈靜雯從影多年歸納出「減法技巧」。（圖／marie claire美麗佳人國際中文...
賈靜雯從影多年歸納出「減法技巧」。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

賈靜雯登上「Marie Claire Taiwan 美麗佳人」8月號封面。（圖／...
賈靜雯登上「Marie Claire Taiwan 美麗佳人」8月號封面。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演一名心理師，造型帶有英國紳士氣質，戴黑框眼鏡、常邊抽菸邊思考案件，呈現少見的帥氣面貌，也需深入理解犯罪者的內心與動機。

  • 賈靜雯表示，年輕時總想用很多設計把角色填滿，但如今更相信做減法，先回到人物最簡單的核心，再慢慢放入生命中的事件，反而更能讓角色生動真實。

  • 她認為串流平台雖讓創作更自由，卻改變了觀眾的觀看習慣，因此更懷念過去只有老三台、全家一起圍著電視看連續劇的年代，覺得那種共同陪伴的感受很珍貴。

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