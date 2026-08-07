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低調行善曝光 安以軒被揭託家人扛滿袋現金赴花蓮賑災

記者趙大智／綜合報導
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安以軒(右)夫婿陳榮煉(左)涉洗錢遭判13年徒刑，罰18億港幣（約2.3億美元）...
安以軒(右)夫婿陳榮煉(左)涉洗錢遭判13年徒刑，罰18億港幣（約2.3億美元）。（本報系資料照片）

45歲安以軒在老公陳榮煉入獄後，在台帶著兒子66、女兒娃寶，4年多來過著偽單親生活，清空社群低調度日。資深媒體人孫嘉蕊分享安以軒默默行善故事，像是友人犯錯竟被她要求捐百萬，以及昔日花蓮賑災，雖不便露面，但請爸爸和弟弟扛著裝滿現金的袋子到場助人，「這些行為都沒有鎂光燈，她默默地做」。

除了被偷拍，安以軒4年半來未有公開活動，直到今年擔任A-Lin新歌「一個人」MV女主角才曝光。孫嘉蕊提到，除了拿現金賑災，安以軒因為有朋友做了讓她很難原諒的事，最後要求對方捐給幼幼基金會百萬，以消弭不滿情緒。

而其實安以軒去年早就在每個家人生日捐款給該基金會，也告訴兒女為何她要這麼做，就是生日時不要只想到自己，要想到別人。

孫嘉蕊雖然全文未寫出「Angel」叫什麼名字，但出身富裕、標誌性的靈動大眼、為愛情義無反顧的角色、童話婚姻一夕變調、夫家因案陷漫身審理…線索清晰易懂，配上安以軒照片更說明一切，有感於安以軒的付出，孫嘉蕊更說：「一個善良的人，內在的星星是不會滅的。我也相信Angel的美麗與才華，終會再次閃耀於眾人面前。」

據了解，安以軒今年6月時罕見公開露面，是為力挺好友A-Lin推出新歌「一個人」，她擔下MV女主角，聽到歌曲就淚如雨下。

安以軒已近10年沒在螢光幕前演出，其實她跟A-Lin是超級好朋友，至今超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。她當時表示，當初聽到「一個人」的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。

A-Lin（左）與安以軒（右）相識超過15年，深厚姐妹情誼促成ＭＶ合作。（圖／索...
A-Lin（左）與安以軒（右）相識超過15年，深厚姐妹情誼促成ＭＶ合作。（圖／索尼音樂提供）

精華 FAQ

  • 孫嘉蕊透露，安以軒當年不便露面，便請爸爸和弟弟扛著裝滿現金的袋子到花蓮賑災現場助人，整個過程都沒有公開曝光，屬於低調行善。

  • 因為有朋友做了讓她難以原諒的事，安以軒最後沒有選擇公開衝突，而是要求對方捐100萬給幼幼基金會，以公益方式化解她的不滿情緒。

  • 她去年開始在每個家人生日都捐款給幼幼基金會，並告訴兒女生日不要只想到自己，也要想到別人，藉此把善念變成日常家庭教育。

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