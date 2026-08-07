小刀驚爆豪門婚變 與台玻千金12年婚姻傳已畫句點

藝人小刀（右）2012年迎娶台玻集團千金林文晴，婚宴熱鬧。（本報資料照片）

台灣前男團「5566」成員小刀（彭康育）驚傳婚姻生變。根據「壹蘋新聞網」報導，小刀與台玻二千金林文晴（Tina）多年的婚姻疑似已低調結束，消息近期在豪門圈內傳開，兩人至今並未公開證實婚姻狀況。據悉，兩人的一雙子女目前主要由Tina照顧。

小刀與Tina於2012年結婚，當年婚禮聲勢浩大，在台北寒舍艾美酒店席開64桌，外傳婚宴花費超過500萬元，還請來前副總統連戰擔任證婚人，演藝圈與豪門親友齊聚，婚禮場面相當受到矚目。如今傳出兩人已悄悄結束婚姻，昔日轟動一時的豪門婚姻也被重新翻出討論。

據「壹蘋新聞網」引述熟識Tina的人士說法，兩人婚姻走到盡頭的原因，疑似與長期相處模式及彼此生活狀態有關，爆料者以小刀「沒有特別作為」形容，認為長期累積下來可能成為兩人關係出現變化的因素。

消息人士也透露，Tina平時生活相當低調，即使出身台玻家族，平時仍經常親自接送孩子上下學，並未刻意展現豪門生活。對於離婚消息，小刀的經紀人目前暫時未有回應。