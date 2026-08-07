唱片公司解散 A-Lin曾想退歌壇當主婦 記者1句話改變她

A-Lin（左）和曾國城分享入行以來的心路歷程。（圖／「你在衝啥!?」提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： A-Lin坦言因唱片公司解散，曾想退歌壇回家當主婦。

A-Lin坦言因唱片公司解散，曾想退歌壇回家當主婦。 重點二： 記者一句「沒感動自己」改變她的演唱方式與信念。

記者一句「沒感動自己」改變她的演唱方式與信念。 重點三：郭靜分享啦啦隊到歌手歷程，曾國城主持節目鼓勵跨域追夢。

台灣主持人曾國城跨界成立YouTube 頻道「你在衝啥!?」，最新一集邀來金曲歌后A-Lin（黃麗玲）與郭靜兩位重量級嘉賓接力作客。A-Lin難得剖白出道以來的低潮與轉折，坦言曾因唱片公司解散萌生退出歌壇念頭，一句「沒有感動自己，就沒有辦法感動別人」，更成為她一路堅持至今的重要信念。

郭靜則分享從競技啦啦隊一路跨足歌手、綜藝、音樂劇的演藝歷程，更笑談日前赴北海道旅遊意外受傷仍敬業錄影。本集將於8月8日中午12點於YouTube正式上架，「世新人，你在衝啥!?」每周六中午12點更新，持續帶領觀眾認識不同領域世新人的精彩人生故事。

節目錄製於A-Lin擔任金曲獎主持人之前，曾國城前往A-Lin錄製新專輯的錄音室探班，談及自己的音樂路，A-Lin也難得敞開心房，坦言曾因唱片公司解散，一度認真思考退出歌壇、回家當全職媽媽，直到一位媒體記者對她說：「妳唱歌很好聽，但我聽不到感情。」才徹底改變自己的演唱方式，也始終提醒自己「沒有感動自己，就沒有辦法感動別人」，成為一路走到今天的重要信念。

曾國城也跟著郭靜回到熟悉的國家戲劇院，一開場便分享日前赴北海道旅遊時的受傷經過，笑說自己不是滑雪跌倒，而是在路上不慎踩進大洞傷到腳，幽默表示：「誰知道路上會有這麼大的洞啊！」曾國城聽完忍不住取笑，讓現場笑聲不斷。聊起學生時期的競技啦啦隊生活，郭靜透露，當年沒有專業訓練場地，只能在水泥地反覆練習拋接、翻騰，摔倒、撞傷早已是家常便飯。正是這段歲月，讓她累積了扎實的舞台經驗，無論後來跨足歌手、綜藝或音樂劇，都成為自己勇敢迎接每一次挑戰的重要養分。

節目尾聲，兩位歌后也不忘勉勵學弟妹勇敢追夢。A-Lin鼓勵學弟妹，不要害怕失敗，也不要替自己設限，每一次經歷都可能成為人生最珍貴的養分；郭靜則分享，世新帶給她最大的收穫，就是勇於嘗試不同領域，也因為競技啦啦隊的舞台歷練，讓自己更有勇氣迎接每一次挑戰。曾國城也以學長身分勉勵大家，世新最大的價值就在於培養跨域學習與獨立思考的能力，只要找到真正熱愛的事情，就值得全力以赴。

郭靜(左二)、曾國城(左三)齊勉學弟妹勇敢追夢：熱愛的事就全力以赴。（圖／「你在衝啥!?」提供）