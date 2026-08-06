8歲兒拍電影 Janet：今年收入、工作超過我 退休就靠他
台灣女星Janet（謝怡芬）日前帶8歲兒子Egan一同出席活動，Egan近兩年開始接觸電影演出，她笑說今年兒子的收入已經超過她，工作也比她還多：「如果他以後真的成了大明星，那我就可以退休靠他了！」
Janet難得和兒子一起亮相，Egan被相中拍電影出道，最近已完成兩部作品，其中一部更在美國聖地牙哥動漫展放映，吸引超過600位觀眾欣賞。他面對鏡頭絲毫不怕生，只是因為有時差，私下呵欠連連，模樣天真可愛，Janet笑說，陪兒子拍戲比她自己拍還累。
Janet表示，雖然兒子已經有作品，但還是以學業為重，「比如一天工作八小時，這八小時裡面他還是要念書，而且美國對小朋友的拍戲時間都有限制」，她其實不太會凶小孩，「除非他們做很危險的事，像是有次他和弟弟在路上玩，差點就被車撞到，我氣到在街上罵他們這樣很危險，就算有其他人在看我也不管」。
她最近在節目「請世界吃桌」紐約場中現身端菜，笑說自己單純是去玩和吃，「現場人手滿夠的，我覺得這節目很棒，可以在紐約等這種地標城市，讓大家看到台灣的文化」，被問到公視遭立委刪減預算，不少藝人參加連署反對，她說：「我不知道這件事，但我希望台灣的影視業可以發展到全球，現在預算愈砍愈低，但台灣其實有很多很厲害的人才，這樣真的很可惜」。
因為8歲兒子Egan近兩年開始拍電影，今年的收入和工作量都比她還多，讓她開玩笑說，如果他未來真的成了大明星，自己就可以退休靠他了。 Egan已經完成2部電影作品，其中1部還在美國聖地牙哥動漫展放映，現場吸引超過600位觀眾觀看，顯示他已開始在影視圈受到注意。 她表示孩子拍戲仍要以學業為重，也受美國兒童拍攝時數限制；另外她希望台灣影視業能走向全球，認為預算愈砍愈低會讓人才與發展很可惜。
精華 FAQ
因為8歲兒子Egan近兩年開始拍電影，今年的收入和工作量都比她還多，讓她開玩笑說，如果他未來真的成了大明星，自己就可以退休靠他了。
Egan已經完成2部電影作品，其中1部還在美國聖地牙哥動漫展放映，現場吸引超過600位觀眾觀看，顯示他已開始在影視圈受到注意。
她表示孩子拍戲仍要以學業為重，也受美國兒童拍攝時數限制；另外她希望台灣影視業能走向全球，認為預算愈砍愈低會讓人才與發展很可惜。
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