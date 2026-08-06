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網友上海機場偶遇認不出 張菲自稱是「費玉清的哥哥」

娛樂新聞組／綜合報導
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網友在上海偶遇張菲，消息曝光後引發大批網友熱議。 (取材自小紅書)
網友在上海偶遇張菲，消息曝光後引發大批網友熱議。 (取材自小紅書)

已淡出螢光幕多年、過著悠閒退休生活的台灣「綜藝大哥大」張菲，近日被民眾巧遇現身上海虹橋機場。有網友於社群平台小紅書發文透露，日前在機場遇到一名親切的台灣主持人，對方聊天時主動自我介紹是「費玉清的哥哥」，該名網友當下雖與其相談甚歡，事後仔細比對才驚覺，眼前這位態度友善的大叔，竟是台灣電視史上的天王級主持人張菲。

噓！星聞報導，該名網友表示，張菲當時戴著標誌性的黑墨鏡並留著招牌大鬍子，自己卻沒有第一時間認出來。事後得知身分後直呼驚喜，並大讚菲哥本人毫無架子、態度非常親切。消息曝光後隨即引發網友熱議，紛紛留言驚嘆張菲外貌凍齡，笑稱「30年來完全沒變」、「第一次聽到有人用費玉清的哥哥來介紹張菲」。

網友看到照片都驚呼「真的是菲哥！30年了，想不到他看起来沒有什麼變化」、「第一次有人用費玉清的哥哥來形容張菲，他成名的比費玉清早啊」、「哇靠，我30年前電視上看他就是這樣子，完全不會老」。

事實上，張菲（本名張彥明）與歌壇傳奇「小哥」費玉清（本名張彥亭）為親兄弟，兩人與大姊恆述法師（費貞綾）早期皆在台灣演藝圈占有一席之地。張菲出道極早，以獨特的主持風格與幽默感叱吒電視圈數十年，曾紅極一時；弟弟費玉清則以清亮嗓音紅遍華語歌壇。由於費玉清近年在大陸知名度極廣，張菲此番接地氣的自我介紹，也讓不少年輕世代會心一笑，展現出天王私下幽默親民的一面。

精華 FAQ

  • 他近日在上海虹橋機場被民眾巧遇，聊天時主動表示自己是「費玉清的哥哥」。這種接地氣又帶點幽默的介紹，讓網友印象深刻，也成為後續討論焦點。

  • 因為張菲戴著標誌性的黑墨鏡、留著招牌大鬍子，外型維持得很好，網友沒有立刻辨識出來。事後仔細比對照片與身分後，才驚呼原來是台灣綜藝大哥大張菲。

  • 照片曝光後，許多網友都驚訝他多年來幾乎沒變，笑稱「30年來完全沒變」。大家也稱讚他態度親切、毫無架子，展現出天王私下依然友善幽默的一面。

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