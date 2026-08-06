安以軒偽單親4年半低調行善 友人犯錯被她要求捐百萬「消弭不滿」

安以軒(右)夫婿陳榮煉遭判13年徒刑。（本報系資料照片）

45歲安以軒在老公陳榮煉入獄後，在台帶著兒子66、女兒娃寶，4年多來過著偽單親生活，清空社群低調度日。資深媒體人孫嘉蕊分享安以軒默默行善故事，像是友人犯錯竟被她要求捐百萬，以及昔日花蓮賑災，雖不便露面，但請爸爸和弟弟扛著裝滿現金的袋子到場助人，「這些行為都沒有鎂光燈，她默默地做」。

除了被偷拍，安以軒4年半來未有公開活動，直到今年擔任A-Lin新歌「一個人」MV女主角才曝光。孫嘉蕊提到，除了拿現金賑災，安以軒因為有朋友做了讓她很難原諒的事，最後要求對方捐給幼幼基金會百萬，以消弭不滿情緒。

而其實安以軒去年早就在每個家人生日捐款給該基金會，也告訴兒女為何她要這麼做，就是生日時不要只想到自己，要想到別人。

孫嘉蕊雖然全文未寫出「Angel」叫什麼名字，但出身富裕、標誌性的靈動大眼、為愛情義無反顧的角色、童話婚姻一夕變調、夫家因案陷漫身審理...線索清晰易懂，配上安以軒照片更說明一切，有感於安以軒的付出，孫嘉蕊更說：「一個善良的人，內在的星星是不會滅的。我也相信Angel的美麗與才華，終會再次閃耀於眾人面前。」

孫嘉蕊全文如下：

Angel，內在始終閃耀的星星。 去年在綜藝教母，也是我的前老闆介紹一下，又認識一位在演藝圈默默行善的 Angel。 我的前老闆，人稱綜藝教母，我在T台期間，雖然沒有多接觸，但我知道她一直默默關注我，提拔我。她自己平時就愛做公益，看到我離開新聞圈投身基金會，基於對我的信任，二話不說百萬相挺，幫助了100個弱勢的單親家庭。她還幫我引見梁靜茹。靜茹很年輕就離開馬來西亞，到台北闖蕩歌壇，曾經看到三色豆就害怕，因為窮到每天只能用三色豆炒飯。 當一個人從無到有，願意付出其實是很不容易。就像很多人說的，即使脫離了貧窮，還是永遠害怕自己不夠。但梁靜茹一直掛心，想替像她一樣異地奮鬥的孩子們，慨捐300萬元，幫助了100個異地求學的弱勢大學生。 有愛的人總是環環相扣。老闆又帶來一位Angel。 Angel家族本身就有地產背景，出身富裕給了她一種天生的豪爽與直率。剛出道時，大家只注意到她那一雙標誌性的靈動大眼，直到2004年那個為了愛情義無反顧的角色，刷亮所有人的眼睛。 看似柔弱的外表下，骨子裡其實住著一個講義氣的女俠。性格強烈、敢愛敢恨風靡兩岸。她常領著大家找美食、照顧同劇演員；劇外，她重情重義的性格也讓她在圈內結交了一群死黨之交。 事業如日中天之際，感情生活也迎來了如童話般的篇章。婚後逐漸淡出螢幕，童話故事卻發生了遽變。夫家因案經歷漫長審理。面對突如其來的風暴，Angel選擇了徹底的沉默。她清空個人社群平台上大部分動態，隱跡於螢光幕前。 但Angel好公益的心從來沒有改變。疫情期間，她默默的和父親捐出許多物資，花蓮地震，她不便露面，請父親和弟弟扛著裝滿現金的袋子，到現場幫助需要的人。這些行為都沒有鎂光燈，她默默地做。 去年她在每個家人的生日，捐款給幼幼基金會，同時告訴孩子們，為什麼這樣做，生日不要永遠只想到自己，要想到別人。 前幾天，我錯過了她的line，等我打電話給她時，她說，因為有朋友做了讓她很難原諒的事，最後她想到的方法，就是讓他們捐錢做公益，以此消弭不滿的情緒。於是幼幼基金會又有百萬捐款，又有需要的人可得幫助。 一個善良的人，內在的星星是不會滅的。我也相信Angel的美麗與才華，終會再次閃耀於眾人面前。

A-Lin（左）與安以軒（右）相識超過15年，深厚姐妹情誼促成ＭＶ合作。（圖／索尼音樂提供）