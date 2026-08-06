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爆「3字天王私生子」網友瘋猜周杰倫 杰威爾怒發聲明喊告

記者梅衍儂／即時報導
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周杰倫對於網路謠言絕不容忍。(杰威爾音樂提供)
周杰倫對於網路謠言絕不容忍。(杰威爾音樂提供)

「大陸第一狗仔」卓偉日前爆料，友人日前因協助處理西安一宗企業股權糾紛，在調閱工商資料時，意外發現一筆涉及知名藝人的隱秘線索，主角被形容為「已婚、三字姓名、華語樂壇天王」，引發外界熱議，有不少網友猜測在西安曾開過公司的周杰倫可能就是主角，謠言在網路上瘋傳。

卓偉指出，這位天王早年曾跨足商業投資，參與西安一家公司相關事業，後來退出股東名單，原因是他在商業合作期間與另一名劉姓女性股東產生感情，而女方當時已與公司大股東、某企業家訂婚，婚期也已經確定。女方在接近婚期時生下一名男嬰，當時外界普遍認為孩子是企業家所生，但後續DNA鑑定後，孩子的生父身分指向這名樂壇天王。

根據卓偉爆料，不少博主跟著找線索，其中狗仔博主「追瓜少年阿飛」根據「樂壇天王」、「西安投資」、「劉姓女股東」三大線索，挖出周杰倫曾和一位名叫劉若雪的投資商有關聯，2人還曾一起出席活動。

不過卓偉爆料內容指天王和劉姓股東因為東窗事發，選擇同一天退出公司股份，而劉若雪是在2014年退股，周杰倫則是2021年才退股，完全對不上。卓偉提到這名「天王」退股時，仍「尚未認識現任妻子」，但若以周杰倫與昆凌的公開時間線來看，兩人早在2010年便傳出交往，並於2014年結婚。若相關傳聞所指的退股時間確實與劉若雪有關，兩人的時間線顯然存在落差，這項說法也因此引發外界質疑。

對於網路上討論沸沸揚揚，周杰倫所屬杰威爾音樂今（6）日發出聲明，表示「網路上出現關於影射本公司藝人周杰倫的不實報導，引發大眾誤解」對此，嚴正聲明如下：

相關網路傳聞均屬不實訊息，純屬惡意造謠，其刻意影射、譁眾取寵以博取流量的行為，本公司予以嚴厲的譴責。

網路並非法外之地，任何編造、散佈不實資訊的行為均應承擔相應的法律責任。本公司已委託律師對相關不實資訊的發布者及傳播者進行證據保全，並保留依法追究其法律責任的全部權利。

特此聲明

杰威爾音樂有限公司 2026年8月6日

精華 FAQ

  • 爆料內容以「已婚、三字姓名、華語樂壇天王」描述主角，因周杰倫曾在西安投資而被網友對號入座，但相關時間線與線索並不吻合。

  • 他稱友人調閱工商資料時，意外發現某華語天王與劉姓女股東有關，女方原訂婚卻生下男嬰，後續DNA鑑定顯示生父疑似是該天王。

  • 杰威爾音樂發出聲明，指網路傳聞屬不實訊息與惡意造謠，已委託律師蒐證，並保留對發布與散布者依法追究責任的權利。

周杰倫

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