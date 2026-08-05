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陳匡怡發文談過往…點名陳柏霖、張孝全「是可愛回憶」

記者陳穎╱綜合報導
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陳匡怡花了半年時間才走出低潮。（記者沈昱嘉／攝影）
陳匡怡花了半年時間才走出低潮。（記者沈昱嘉／攝影）

台大五姬」陳匡怡35歲時已凍卵19顆，希望未來有機會成為母親，也坦言近兩年投入手搖飲品牌擔任創意總監，形容現在的生活「比較平靜，也比較快樂」。

她接受專訪時，一口氣談及感情觀、演藝生涯、近年低潮，以及轉換跑道後的人生歷程。現年38歲的陳匡怡分享自己的擇偶條件，笑說：「責任感、智慧與良好的溝通能力都很重要。」她也強調，自己不是戀愛腦，不會勉強維持一段看不到未來的感情。

她目前將重心放在飲料品牌經營，擔任創意總監從品牌定位、美學設計到店面視覺都親自參與，甚至重新學習食品原料、加盟制度等專業知識。她坦言，拍戲帶來的精神消耗遠超過外界想像，「沒有當過演員的人，很難理解那種消耗」。她更透露，過去曾因拍戲過度疲累而住院，因此現在更重視健康與生活品質。

談到日前發文提及陳柏霖、張孝全等合作男星引發外界熱議，陳匡怡首度還原初衷。她強調，發文並非炒作，更不是想影響任何人，只是希望替自己多年來背負的誤解做出說明，「我只是把事實補完整」。她形容陳柏霖是個善良的人，張孝全則認真又英俊，認為那些都只是青春歲月裡「很可愛的回憶」。

回顧演藝生涯，她坦承，代表作「我可能不會愛你」其實是自己最不喜歡的一部作品，並非作品不好，而是林美琪（Maggie）這個角色與自己的個性、價值觀差異太大。不過，她仍感謝導演瞿友寧、編劇徐譽庭，以及陳柏霖、林依晨等劇組夥伴，認為這段經歷依然十分珍貴。

此外，陳匡怡也首度談及近年因誹謗事件陷入人生低潮。她坦言，一度因外界輿論而不敢再相信他人，在朋友陪伴下離開台北半年才逐漸走出陰霾。如今的她學會把健康放在第一位，也希望外界能看見更真實的自己，而不只是停留在過去的標籤。

精華 FAQ

  • 她近年把重心放在手搖飲品牌經營，擔任創意總監，親自參與品牌定位、美學與店面視覺規劃。她形容現在的生活比較平靜也比較快樂，並更重視健康與生活品質。

  • 陳匡怡表示，發文不是為了炒作或影響任何人，而是想把多年來的誤解補完整。她稱陳柏霖善良、張孝全認真又英俊，這些都只是青春歲月裡很可愛的回憶。

  • 她自認不是戀愛腦，擇偶重視責任感、智慧與溝通能力，也不會勉強維持看不到未來的感情。她曾因拍戲過度疲累住院，近年又因誹謗事件陷入低潮，靠朋友陪伴才逐漸走出來。

台大 陳柏霖

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