結婚10年罕吐婚姻生活 舒淇曝馮德倫沒求婚「認識他歷任女友」

舒淇(左)和馮德倫結婚快滿10周年。(取材自Instagram)

舒淇 近日登上大陸綜藝節目「毛雪汪」，難得分享與丈夫舒淇馮德倫結婚多年的相處點滴。兩人從多年好友走入婚姻，沒有轟轟烈烈的浪漫橋段，反而靠著深厚默契與自在相處維繫感情，也讓不少觀眾直呼羨慕。

舒淇透露，她與馮德倫早在1997年拍攝電影「美少年之戀」時就已相識，婚前累積近20年的友誼。她坦言，自己一開始從未把對方視為戀愛對象，因為馮德倫當時已有交往對象，她甚至與對方歷任女友都認識，因此兩人一直以朋友身分相處。正因彼此足夠了解，也建立起深厚信任，直到人生走到適合的階段，才決定攜手步入婚姻。

回憶結婚過程，舒淇笑說，馮德倫並沒有精心安排浪漫求婚，而她自己也從未期待這種儀式感。她表示，因為拍攝過太多愛情電影與婚禮戲，對現實中的求婚橋段早已沒有特別憧憬，再浪漫的安排也很難超越電影情節。

舒淇也分享，2016年兩人在捷克布拉格拍攝由馮德倫執導的電影「俠盜聯盟」時，臨時決定結婚，由於訂製婚戒來不及完成，馮德倫便靈機一動，以一枚親手製作的「紙戒指」向她求婚。雖然沒有昂貴珠寶，卻因為貼近彼此的個性與默契，反而成為她心中最難忘的回憶。

談到婚後生活，舒淇表示，兩人私下相處十分自然，不需要刻意找話題聊天，各自在家追劇、打電動、待在同一個空間，就是最舒服的陪伴方式。

她還笑稱，夫妻倆在工作上反而有一種另類的競爭模式，只要看到對方忙碌，另一方也會不自覺投入工作。她透露，馮德倫曾在參加影展返家後打趣對她說：「妳一部片都沒入選。」兩人也會把這種工作上的較勁當成生活情趣，絲毫不會因此傷了感情。

至於送禮習慣，舒淇則毫不避諱地笑虧老公，認為馮德倫挑選的禮物有時過於講究形式，實用性不高，還開玩笑表示：「不如直接給我現金。」幽默發言也讓現場笑聲不斷，再次展現夫妻間輕鬆自在的相處模式。