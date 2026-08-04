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遭瘋傳「睡台灣街頭」 黃秋生曬照幽默闢謠 網笑：這我也想睡

記者陳穎／綜合報導
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黃秋生被傳在台灣露宿街頭。(圖／高雄市電影館提供)
黃秋生被傳在台灣露宿街頭。(圖／高雄市電影館提供)

金馬影帝黃秋生近年經常赴台工作，日前網路卻流傳他在台灣露宿街頭的消息，引發不少討論。對此，他親自在社群平台發文回應，並曬出入住飯店的照片，以一貫幽默口吻澄清傳聞，逗樂大批網友。

黃秋生在貼文中寫道：「傳說我在台灣睡街頭，其實不是，不用猜啦，我睡在這個廁所。」一句話成功吸引粉絲目光，而他分享的照片則是飯店浴室內部，只見空間相當寬敞，裝潢簡約卻不失質感。

從照片可見，浴室內設有大型浴缸、乾濕分離淋浴間，整體環境乾淨舒適，浴缸上還掛著一條印有「Anthony Wong」字樣的專屬毛巾，住宿規格相當高級，與網傳露宿街頭的說法形成強烈反差。

黃秋生以自嘲方式回應網路謠言，也讓粉絲紛紛笑翻，留言表示：「這個廁所我也想睡」、「這浴室比我家還大」、「如果是這種廁所，睡一晚也願意」、「根本是豪宅等級的浴室」，大讚他的幽默感依舊不減。

黃秋生近年時常往返香港與台灣，除了演藝工作，也不時透過社群分享生活點滴，這回一句輕鬆的回應，不僅成功澄清傳聞，也再次展現他風趣幽默的一面。

黃秋生

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