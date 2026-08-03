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黃秋生遭瘋傳「睡台灣街頭」 親曬照幽默闢謠 網笑：這廁所我也想睡

記者陳穎／即時報導
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黃秋生被傳在台灣露宿街頭。（高雄市電影館提供）
黃秋生被傳在台灣露宿街頭。（高雄市電影館提供）

金馬影帝黃秋生近年經常赴台工作，日前網路卻流傳他在台灣露宿街頭的消息，引發不少討論。對此，他3日親自在社群平台發文回應，並曬出入住飯店的照片，以一貫幽默口吻澄清傳聞，逗樂大批網友。

黃秋生在貼文中寫道：「傳說我在台灣睡街頭，其實不是，不用猜啦，我睡在這個廁所。」一句話成功吸引粉絲目光，而他分享的照片則是飯店浴室內部，只見空間相當寬敞，裝潢簡約卻不失質感。

從照片可見，浴室內設有大型浴缸、乾濕分離淋浴間，整體環境乾淨舒適，浴缸上還掛著一條印有「Anthony Wong」字樣的專屬毛巾，住宿規格相當高級，與網傳露宿街頭的說法形成強烈反差。

黃秋生以自嘲方式回應網路謠言，也讓粉絲紛紛笑翻，留言表示：「這個廁所我也想睡」、「這浴室比我家還大」、「如果是這種廁所，睡一晚也願意」、「根本是豪宅等級的浴室」，大讚他的幽默感依舊不減。

黃秋生近年時常往返香港與台灣，除了演藝工作，也不時透過社群分享生活點滴，這回一句輕鬆的回應，不僅成功澄清傳聞，也再次展現他風趣幽默的一面。

黃秋生被傳睡街頭，幽默自嘲其實是睡廁所。（取材自anthonyperrywong...
黃秋生被傳睡街頭，幽默自嘲其實是睡廁所。（取材自anthonyperrywong IG）

精華 FAQ

  • 網路上流傳他在台灣露宿街頭、睡在街上的說法，引發不少討論。此事並非事實，後來他本人也親自出面澄清，讓外界知道消息有誤。

  • 他在社群平台發文說自己不是睡街頭，而是睡在「這個廁所」，並附上飯店浴室照片，用幽默、自嘲的方式回應傳聞，成功引起粉絲關注。

  • 照片中的浴室空間寬敞，設有大型浴缸與乾濕分離淋浴間，整體乾淨舒適，還有印著「Anthony Wong」字樣的專屬毛巾，顯示住宿規格相當高級。

黃秋生

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