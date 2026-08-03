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周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

記者林士傑／即時報導
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周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信...
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

五月天巡演告一段落，主唱阿信和言承旭、吳建豪、周渝民上周以全新組合唱進泰國，連辦2場「F✦FOREVER恆星之城」巡演。勤練泰語的他們把握機會示愛，驚喜合唱生日快樂歌提前替吳建豪慶生，阿信收工後還去逛當地夜市，展現不同於在台灣的面貌。

他們送上「煙火的季節」、「流星雨」等金曲，跟日本歌手Emi Aramaki再婚的吳建豪魅力破表，用泰語喊「你好」、「我愛你」，言承旭先用英語告白，也向吳建豪現學現賣泰文大喊「我愛你」。他說之前到泰國拍電影，感謝吳建豪、周渝民和阿信，終於讓演唱會願望成真，難掩興奮之情。

周渝民開心地說：「我感覺今天現場真的熱到爆，因為你們的熱情！但還不夠，多一點！」他的老婆喻虹淵、女兒坐在台下同歡，阿信、吳建豪搶著認當乾爹，周渝民聞言笑說「我女兒比較世故，怕她會說已經開好禮物清單了」。

言承旭自爆當年很嫉妒周渝民，「他那時候比我帥，大家都只對他尖叫」，話鋒一轉誇周渝民是好爸爸，昨晚正巧是周渝民女兒的10歲生日，他邊唱生日快樂歌邊叮嚀要好好孝順爸爸，又無預警說「我超喜歡女兒」，周渝民笑回「你自己生啊，跟我講幹嘛」，阿信接說「吳建豪接下來生一打送你」，一來一往逗樂全場歌迷。

F4紅遍亞洲時曾在泰國開唱，時隔22年之後，周渝民看到有許多熟面孔歌迷，言承旭好奇問說：「我近看大家真的不會老，都擦什麼保養品？」穿上泰服的阿信說：「他們每天都吃打拋豬，可以帶我們去吃宵夜嗎？」他收工後果真逛起夜市，看到鱷魚很是驚喜，也和當地歌迷親切合照，表示泰國夜市充滿魅力的部分不是美食，而是每個人臉上的笑容。

喻虹淵(左)帶女兒朝聖周渝民的演唱會。（取材自小紅書）
喻虹淵(左)帶女兒朝聖周渝民的演唱會。（取材自小紅書）

言承旭(左起)、周渝民、五月天阿信、吳建豪在泰國開唱。（圖／相信音樂提供）
言承旭(左起)、周渝民、五月天阿信、吳建豪在泰國開唱。（圖／相信音樂提供）

精華 FAQ

  • 此次演出由阿信與言承旭、吳建豪、周渝民以全新組合登台，並在泰國連辦2場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，重現經典合體話題。

  • 周渝民的老婆喻虹淵和女兒坐在台下同歡，阿信、吳建豪還搶著認乾爹；言承旭也趁女兒生日唱歌祝福，現場充滿家庭感與玩笑互動。

  • 言承旭自爆當年很嫉妒周渝民，認為他那時候比自己帥，大家都只對他尖叫；不過他也稱讚周渝民是好爸爸，氣氛十分輕鬆。

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