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40年交情揭開 潘越雲直言沒被李宗盛追過 也不曾動心

記者林士傑／綜合報導
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潘越雲(右)跟李宗盛(左)合作，兩人累積深厚情誼。（本報系資料照片）
潘越雲(右)跟李宗盛(左)合作，兩人累積深厚情誼。（本報系資料照片）

潘越雲迎來出道45周年，將於下個月舉辦「坐看雲起時」演唱會，同步規畫全創作專輯，一手掌握詞、曲風格之外，也獻出製作人初體驗。外傳她是李宗盛打進滾石的貴人，對方曾在演唱會向她致謝，對此她謙稱「我不敢說」，並曝光了李宗盛在錄音室中的幕後模樣。

時光倒回到1985年，潘越雲唱了李宗盛譜曲的「鎖上記憶」，讓李宗盛得以進入滾石，隔年他升格擔任製作人，雙方一起赴美錄製「舊愛新歡」專輯。初次造訪洛杉磯，潘越雲專注練唱之外，還得身兼助理、會計，透露李宗盛為了省錢還得投靠親戚，竭盡所能把錢投入專輯。

他們開創赴美錄音的先例，在歌壇寫下嶄新篇章，「大哥不喜歡我很低沉的歌聲，他要我的聲音很明亮、很年輕，他說要18歲的聲音，我就要生出來，我懂他要什麼東西」。潘越雲笑稱自己很聰明，一點就通，跟李宗盛的默契不在話下。兩人一連合作2張專輯，她大讚李宗盛是很棒的製作人，對歌手非常照顧，像是錄音室很冷，他會幫忙蓋毛毯。

潘越雲不否認李宗盛要求嚴格，「但他不會讓人害怕，反而讓大家心服口服，對歌手的咬字更是非常要求」。她說待在錄音室的每一分、每一秒都在燒錢，因此會提前做好功課，並自豪從未被李宗盛磨到崩潰過。然而長時間共事，會不會擦出愛火？潘越雲直言不曾心動，也沒被李宗盛追過。

精華 FAQ

  • 她將在下個月舉辦「坐看雲起時」演唱會，同時也規畫推出全創作專輯，除掌握詞曲風格外，還首度挑戰製作人角色，展現不同於以往的創作企圖。

  • 她提到當年一起赴美錄製專輯，自己除了練唱還要幫忙助理、會計工作，李宗盛則為了省錢借住親戚家，兩人把有限資源全投入作品，合作過程非常拚。

  • 她明確表示自己不曾對李宗盛動心，也沒有被對方追求過；雖然兩人合作多年、默契很好，但她認為那只是40年交情的老朋友關係，沒有愛情成分。

洛杉磯

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