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侯炳瑩親吐抗癌之路 再掀家變內幕 認了已拉黑哥哥侯冠群

記者陳穎／綜合報導
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侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

邵氏資深武俠女星李嘉茜上月辭世，享壽82歲。她與中視資深演員金滔育有一對子女侯冠群、侯炳瑩，隨著李嘉茜離世，侯炳瑩過去在著作「火柴盒」中揭露的家庭往事再度引發外界關注。近年淡出演藝圈的她，不僅曾罹患子宮頸癌，之後又因膽囊病變接受手術，這些年一路與病魔奮戰。

侯炳瑩曾形容自己的童年像是「被丟來丟去的行李箱」，她在書中提到，因受到傳統迷信「剋父母」觀念影響，童年時期與家人相處並不愉快，甚至曾遭母親掌摑，也曾受到哥哥侯冠群欺負，讓她留下深刻陰影。

除了在書中談及家庭關係，侯炳瑩先前接受曹啟泰主持節目「光忙萬帳」訪問時，也坦言自己早已將哥哥侯冠群封鎖，兄妹多年來幾乎沒有往來。

節目中，曹啟泰曾問她：「他還是哥哥嗎？」侯炳瑩回應：「是啊，我雖然拉黑了，但血緣上還是啊。」當曹啟泰表示，血緣關係未必代表仍有情感連結時，侯炳瑩則無奈表示：「我不能否認既定事實，那也是拉黑、刪除唄。」一句話道盡彼此如今的關係。

侯炳瑩曾是台灣八點檔知名演員，拍攝「施公奇案」期間共演出274集，工作最忙時甚至創下連續6天未闔眼的紀錄。長期高壓的拍戲生活也讓她健康亮起紅燈，曾罹患子宮頸癌，之後又發現追蹤多年的膽囊腫發生病變。她曾透露，醫師形容膽囊腫已變成「小惡魔」，最後決定將整個膽囊切除。面對接連而來的健康考驗，她始終保持正向態度，坦言：「把這事辦了，遇到就面對、解決。」

侯冠群和媽媽李嘉茜合影。（本報系資料照片）
侯冠群和媽媽李嘉茜合影。（本報系資料照片）

精華 FAQ

  • 因母親李嘉茜離世後，她過去在著作《火柴盒》中談到的家庭往事再被翻出，包含童年遭冷待、與哥哥失和等內容，因此重新受到關注。

  • 她先前受訪時坦言已經封鎖哥哥侯冠群，兄妹多年來幾乎沒有往來；她雖承認血緣關係存在，但也表示實際上早已拉黑、刪除。

  • 她曾罹患子宮頸癌，之後又因追蹤多年的膽囊腫病變而接受手術，醫師甚至形容它像「小惡魔」，最後她選擇切除膽囊並正面面對。

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