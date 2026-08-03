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50歲王力宏帶疤巡演 曝深夜健身 撩衣秀精實腹肌

記者林士傑／綜合報導
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王力宏加碼撩衣秀出精實身材。（取材自微博）
王力宏加碼撩衣秀出精實身材。（取材自微博）

王力宏上月初在「最好的地方II」巡演成都站摔傷，左耳、左臉頰共縫39針，休養期間帶著傷疤持續進行演唱會。他在大陸西安連唱2場，難得曝光私下沒有妝髮的運動模樣，加碼撩衣秀出精實身材，讓粉絲讚嘆「爸爸謝謝你」。

他在微博分享健身影片，記錄胸肌、三頭肌等訓練過程，厚實胸膛讓工作人員敲碗露一點，他打趣回說「可以拿（胸肌）來夾麥克風啊」。他談到自己先天條件欠佳，格外重視鎖骨下方的上胸部位，不只自己把握時間運動，他說：「大家都很勤奮，現在已經晚上11點半了，所有舞蹈老師都在加強體能。」

除了跟拍運動過程之外，他的同仁相當重視粉絲福利，齊聲狂喊「來一次」露腹肌，王力宏露出害羞微笑，同時帶著自信秀出胸肌以及6塊腹肌。由於他今年5月剛過50歲生日，精實身材引發網友暴動，更敬佩他的自律態度，不過有粉絲發現他的背心破洞，大讚他貴為天王仍節儉過日。

此外，王力宏的臉頰疤痕仍清晰可見，先前受傷後有大批網友在微博留言謾罵，他心疼團隊挨轟，鄭重呼籲「我不希望他們因為我受到任何攻擊或傷害，也不希望他們的家人擔心。因為我的每個榮耀時刻，都有他們的功勞與付出；每一次挫折坎坷，也都有他們不離不棄地陪伴、支持著我」。

精華 FAQ

  • 他上月初在「最好的地方II」成都站摔傷，左耳與左臉頰共縫39針，休養期間仍帶著疤痕持續跑巡演，顯示行程未因此完全中斷。

  • 他在微博分享深夜健身影片，記錄胸肌、三頭肌等訓練過程，還在同仁起鬨下撩衣秀出胸肌與6塊腹肌，讓粉絲大讚身材精實。

  • 他表示每次榮耀與挫折都離不開團隊支持，也心疼同仁因自己受波及，鄭重呼籲不要因他而攻擊或傷害工作人員及其家人。

王力宏 微博

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