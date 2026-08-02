觀影說劇／恐怖美學+升學元素 「聰明鎮」 評價兩極
台灣驚悚恐怖影集「聰明鎮」，在伊藤潤二63歲生日（7月31日）當天登上Netflix「台灣Top 10」排行榜冠軍，但評價兩極。伊藤潤二最擅長的人性恐懼，融入升學畸形文化，當考上醫學系成了全鎮唯一信仰，真正可怕的已經不是怪物，而是人心。以下是「聰明鎮」四大看點。
1.不是翻拍原著，而是打造全新「伊藤潤二宇宙」：本劇由伊藤潤二授權、監修，融合「富江」、「雙一」、「蛞蝓少女」、「人頭氣球」、「血玉樹」等經典作品，重新發展原創故事，而非逐格翻拍。不過不少名場面被改編成幻覺或不同設定，讓鐵粉批評「魔改」，掀起熱議。
2.富江、雙一真人化：鄭煒齡飾演「富江」、劉修甫化身「雙一」、Elly（許曦文）演出「蛞蝓少女」，經典角色全被放進升學地獄。不過陳姸霏、鄭煒齡、劉修甫等主要演員都難逃批評，首次演戲的Elly反而被認為表現自然，只是千金氣質鮮明，被部分觀眾認為與窮困學生設定略有落差。
3.梁詠琪首演台劇，母愛成最窒息的恐怖：首次演出台劇的梁詠琪飾演望女成鳳的母親「何麗芬」，將升學壓力全數加諸女兒身上。劇中她把「血玉果」做成料理、女兒毫不懷疑吃下，以及焦慮到摳破手掌等橋段，都令人不寒而慄。
4.真正恐怖的不是怪物，而是人性：本劇集結金馬、金鐘團隊打造恐怖美學，但最令人發毛的仍是人性。成績凌駕生命的瘋狂執念，也成了「聰明鎮」最駭人的恐怖。
本劇在7月31日、伊藤潤二63歲生日當天登上Netflix台灣Top 10冠軍，主因是把其擅長的人性恐懼與台灣升學壓力結合，成功引發話題與討論熱度。 《聰明鎮》並非逐格翻拍原著，而是以授權監修方式打造全新宇宙，融合多部經典作品與角色；但不少名場面被改成幻覺或不同設定，因此被批評為「魔改」。 最駭人的並不是怪物，而是人性與升學執念。劇中把考上醫學系視為全鎮信仰，母親甚至將壓力全數加諸女兒，讓成績凌駕生命的瘋狂更顯恐怖。
精華 FAQ
本劇在7月31日、伊藤潤二63歲生日當天登上Netflix台灣Top 10冠軍，主因是把其擅長的人性恐懼與台灣升學壓力結合，成功引發話題與討論熱度。
《聰明鎮》並非逐格翻拍原著，而是以授權監修方式打造全新宇宙，融合多部經典作品與角色；但不少名場面被改成幻覺或不同設定，因此被批評為「魔改」。
最駭人的並不是怪物，而是人性與升學執念。劇中把考上醫學系視為全鎮信仰，母親甚至將壓力全數加諸女兒，讓成績凌駕生命的瘋狂更顯恐怖。
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