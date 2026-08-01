F4成員睽違逾20年重返曼谷開唱 粉絲砸大錢圓青春夢

台灣男團F4成員言承旭、周渝民、吳建豪與五月天主唱阿信1日起一連兩天在泰國曼谷舉行演唱會，歌迷在場外大型看板前拍照留念。(中央社)

台灣男團F4成員言承旭、周渝民、吳建豪與五月天 主唱阿信今天起一連兩天在曼谷舉行演唱會，是F4成員睽違逾20年再度赴泰開唱。有泰國 歌迷表示，「流星花園」陪伴他們成長，如今終於有能力買票，一圓青春時代的夢想。

「F✦FOREVER恆星之城」是由言承旭、周渝民、吳建豪3人演出，原F4成員朱孝天未參與，改由阿信加入，並擔任巡演製作人。根據泰國售票網站，演唱會票價介於4500泰銖至1萬2500泰銖（約128美元至356美元）。

中央社今天在演唱會場外採訪發現，不少排隊入場的泰國歌迷表示，他們從學生時代開始追隨F4，時隔多年終於等到偶像重返曼谷。

歌迷普妮卡（Punika）表示，她高中時透過台灣偶像劇「流星花園」認識F4，感覺自己是「和他們一起長大的」。她最喜歡言承旭，因為「他很帥，而且演戲時很有魅力」。

普妮卡與姊姊一同前來觀看演唱會。她的姊姊朱塔提（Jutatip）說，20多年前F4來泰國開唱時，她仍是高中生，當時向父母要求買演唱會門票卻遭拒絕，因此留下遺憾，這次得知F4再度來曼谷便立刻買票。

朱塔提告訴中央社：「我無法想像，真的非常驚喜，這一次我們不能錯過，所以一定要來。」她透露，自己買了最高票價1萬2500泰銖的VIP座位，而且開賣後很快就只剩下較差的位置。

歌迷西里奇亞（Sirichia）則表示，F4上次來泰國時，

自己年紀太小，也沒有收入；現在終於有能力買票，對他而言，「這是一生一定要來一次的演唱會」。

西里奇亞還說，在曼谷場次公布前，他原本計畫購買雅加達場門票，後來得知曼谷也有演出，便決定留在泰國觀賞。

演唱會開始前，場外也聚集不少來自中國的歌迷。一名阿信粉絲表示，她抵達現場後才臨時購票入場，希望能在曼谷親眼見到偶像演出。

根據相信音樂官方臉書專頁，曼谷站結束後，「F✦FOREVER恆星之城」將於8月7日至8日前往馬來西亞吉隆坡演出，之後再於8月15日至16日移師新加坡，持續在東南亞巡演。