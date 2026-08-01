李千娜母女挑戰唱跳舞台 練舞2個月拚了 曝麥克風飛出去
李千娜今（1）日受邀參與2026 T CONCERT「IDOL MEET FEST 偶像相遇祭」，難得與女兒顧穎同台合唱「查某囡仔」還帶來蕭亞軒「愛的主打歌」，李千娜坦言比起唱歌，這次更緊張的是舞蹈，母女倆都擔心肢體跟不上大家。
談起練習過程，李千娜笑說錄音時被老師笑虧：「妳們比較適合組男團！」她排練時跳到把麥克風甩飛，身旁夥伴臨危不亂幫忙撿起，大家若無其事繼續完成排練，讓她直呼：「真的太專業！」而排練「心花開」時，母女倆每次一對看就忍不住笑場，趕緊把眼神移開，她笑說：「我們真的不擅長可愛路線。」
李千娜2個月前便開始接受舞蹈老師密集訓練，嘗試各種不同曲風，也透過網球、羽球、皮克球、瑜伽、皮拉提斯及重訓全面提升體能，希望帶著顧穎挑戰不只是唱歌，而是完整的唱跳舞台，也希望能和大家一起青春洋溢地享受這場限定舞台。
她們也跟男團VERA合作表演韓團CORTIS歌曲「TNT」，李千娜展現多元舞台魅力，與偶像團體同台毫無違和感，更被粉絲大讚狀態超凍齡。
她們在2026 T CONCERT同台合唱〈查某囡仔〉，也演唱蕭亞軒的〈愛的主打歌〉，展現母女合體的舞台默契，並且一同挑戰更具動感的唱跳表演形式。 李千娜提前2個月接受舞蹈老師密集訓練，並透過網球、羽球、皮克球、瑜伽、皮拉提斯與重訓全面提升體能，希望能和女兒一起完成完整且有青春感的舞台。 她在排練時曾跳到把麥克風甩飛，幸好夥伴立刻撿回來繼續彩排；她也笑說和女兒對看就會笑場。兩人還與VERA合作演出，獲粉絲大讚狀態超凍齡。
精華 FAQ
她們在2026 T CONCERT同台合唱〈查某囡仔〉，也演唱蕭亞軒的〈愛的主打歌〉，展現母女合體的舞台默契，並且一同挑戰更具動感的唱跳表演形式。
李千娜提前2個月接受舞蹈老師密集訓練，並透過網球、羽球、皮克球、瑜伽、皮拉提斯與重訓全面提升體能，希望能和女兒一起完成完整且有青春感的舞台。
她在排練時曾跳到把麥克風甩飛，幸好夥伴立刻撿回來繼續彩排；她也笑說和女兒對看就會笑場。兩人還與VERA合作演出，獲粉絲大讚狀態超凍齡。
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